Cameroun: Les félicitations au chef de l'Etat

Du président de la République algérienne démocratique et populaire

« Monsieur le président et cher frère,

Au lendemain de votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République du Cameroun, j'ai le grand plaisir de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de réussite dans l'exercice de votre noble et exaltante mission.

Je voudrais, également, féliciter, à travers vous, le peuple camerounais qui, grâce à sa maturité et à sa participation active exprimées, lors du rendez-vous électoral du 7 octobre 2018, a fait triompher les valeurs de la démocratie.

Votre riche expérience politique et l'enga gement dont vous avez toujours fait montre pour le développement et la prospérité du Cameroun, vous permettront, j'en suis convaincu, de guider votre peuple vers l'accomplissement de ses attentes et de ses aspirations pour davantage de paix, de progrès et de bien-être.

Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réitérer mon attachement au maintien de la dynamique de coopération qui caractérise les relations entre nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le président et cher frère, l'expression de ma hauteconsidération".