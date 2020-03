Sénégal: Collecte de fonds d'urgence - Caritas Sénégal entre en campagne

Face à la presse hier, jeudi 5 mars, en présence de l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, de son secrétaire exécutif, l'Abbé Alphonse Seck et de plusieurs d'autres personnalités religieuses, Caritas Sénégal a procédé au lancement de la 1ère édition d'une campagne de collecte de fonds d'urgence.

La Caritas Sénégal a procédé au lancement officiel de la première campagne de mobilisation de fonds d'urgence Sénégal, sous la présidence de l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. C'était lors d'un ace à face avec la presse hier, jeudi 5 mars. Créée en 1966, la Caritas cherche à promouvoir le rayonnement de la charité, de la justice, de la paix au Sénégal et dans le monde, et cela, à partir des efforts conjugués des communautés chrétiennes de base et de toutes les personnes de bonne volonté, mues par un idéal d'amour, de paix, de justice et surtout de solidarité avec les plus démunis de cette planète.

Cette vision nourrie le projet de susciter la participation de tous les fidèles et hommes de bonne volonté à la gestion rapide et immédiate des victimes lors des crises humanitaires et la prise en charge des personnes vulnérables. «Nous, évêques du Sénégal, des différents diocèses, nous sommes attentifs à la situation de précarité que connaissent les populations, et nous voulons créer un élan de solidarité en interne, n'attendant pas seulement le secours venant d'ailleurs, mais étant capable nous-même de nous mobiliser pour partager avec celui qui est dans le besoin», a renseigné l'Archevêque de Dakar.

Par la suite, l'Abbé Alphonse Seck a révélé que sur la période 2008 à 2018, en tout 214.000 personnes ont été des bénéficiaires directs des actions de Caritas dans le cadre des urgences, pour un fonds de 1.518.452.133 de nos francs. À cet effet, la collecte est directement organisée dans les paroisses et les autres structures d'Église. Il est également possible, a précisé l'Abbé Alphonse Seck, d'envoyer sa participation via Orange money ; par un numéro de compte du fonds d'urgence ouvert à la Bicis et enfin par Yup Sénégal, tout en rappelant cette citation du Pape VI : «a tout un chacun d'entendre l'appel de son frère et d'y répondre avec amour».