Congo-Brazzaville: Gastronomie - Lancement officiel de la 6ème édition de Goût / De /Good France 2020

L'opération Goût de /Good France 2020 a été présentée officiellement le jeudi 5 mars au Quai d'Orsay, à Paris, par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères, en présence du parrain Alain Ducasse, de François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, de nombreux chefs français / étrangers et d'illustres invités

C'est officiel : Goût de/Good France 2020 aura lieu jeudi 16 avril prochain ! La grande célébration de la gastronomie française dans l'hexagone et dans le monde entier revient pour une sixième édition. Initié par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et par le chef Alain Ducasse en 2015, Goût de/Good France célèbre le repas gastronomique français dans 156 pays sur les cinq continents en organisant, le même soir, des milliers de dîners dans des restaurants du monde entier et dans les ambassades de France à l'étranger. En cinq ans, Goût de/Good France s'est imposé comme l'un des évènements gastronomiques incontournables avec un succès grandissant au fil des années.

Pour ce lancement officiel, au nom de son ministre Jean-Yves Le Drian, empêché, le secrétaire d'État a rappelé la nécessité pour la France de faire découvrir au monde sa fourche et sa fourchette. « Un touriste étranger sur trois déclare venir en France pour découvrir notre gastronomie. Le 16 avril, sur tous les continents, ce sont les chefs du monde entier qui iront à la rencontre des visiteurs de demain en leur proposant un moment de partage, d'échange et de convivialité autour d'un repas à la française. Cette année encore, Goût de/Good France va célébrer la vitalité de la cuisine française et la richesse de nos terroirs, en mettant en lumière une magnifique destination qui allie produits de qualité, culture et art de vivre : la région Centre - Val de Loire », a-t-il expliqué dans un message d'espoir et de reconquête.

Pour Alain Ducasse, « le rayonnement de la cuisine française s'est construit dans un contexte historique qui n'est plus celui dans lequel nous vivons. Pour autant, dans un environnement qui change, l'avenir de la cuisine dépend de notre engagement collectif. Il faut continuer à accueillir et à former. Il faut plus que jamais innover et s'adapter aux nouvelles façons de se nourrir. Il faut encourager une agriculture et une pêche responsables. La cuisine française de demain sera ce que nous en ferons ».

Dans sa prise de parole, François Bonneau a exprimé une grande fierté de voir son territoire représenter à travers le monde les couleurs et les valeurs de la gastronomie française. « Notre région est riche d'un patrimoine naturel et historique exceptionnel », a-t-il vanté. Et de confier qu'à « l'exemple de Christophe Hay, ambassadeur de notre région pour Goût de France 2020, les chefs portent haut les valeurs d'une gastronomie responsable, respectueuse des saisons et des produits issus des paysages qui les entourent au quotidien. Ils réinventent les recettes du patrimoine français, en lien avec les producteurs, pêcheurs, maraîchers, éleveurs qu'ils côtoient chaque jour ».

Christophe Hay, chef doublement étoilé́ de La Maison d'à Côté à Montlivault, dans le Loir-et-Cher, est l'ambassadeur de Goût de/Good France. Formé auprès de Paul Bocuse dont il a contribué à instaurer la fierté de la cuisine française aux États-Unis pendant cinq ans, véritable passeur, très attaché à la transmission de la culture culinaire, Christophe Hay est le chef de file d'une gastronomie durable et sensible, qui puise son inspiration dans la terre nourricière.

Désormais, tout est mis en place pour vivre les prochains temps forts culinaires à la française de ce morceau de France qui voyage dans les assiettes chaque année. Cette 6ème édition, c'est aussi : les 10 ans du repas gastronomique des provinces françaises ; la région Centre-Val de Loire à l'honneur, et le chef Christophe Hay pour ambassadeur ; la suite du Livre blanc de la gastronomie responsable avec deux nouveaux chapitres sur la formation et la responsabilité sociale, et des évènements pluriels dans le monde entier !

Pour le calendrier, dès le 16 mars 2020, l'ensemble des restaurants et événements sera présenté sur le site www.goodfrance.com. Sur les 5 continents, chacun pourra ainsi identifier les participants dans son pays, sa ville et découvrir le menu permettant d'imaginer le dîner qu'ils savoureront le 16 avril.

Toujours le 16 avril est prévue la sortie du Livre Blanc de la gastronomie responsable - Acte 2, en français, anglais, espagnol et russe, sous la direction de rédaction de Camille Labro, illustré de photographies d'Anne-Claire Héraud