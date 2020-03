Congo-Brazzaville: Revue annuelle 2019 - L'hôpital de Talangaï révèle les performances de ses services

Le directeur de l'hôpital de référence de Talangaï, le Dr Raphaël Issoïbéka, a indiqué le 5 mars à Brazzaville, au cours de la troisième revue annuelle 2019 de cette infrastructure sanitaire, que le taux de guérison au service de chirurgie est de 95% et de 93% à la pédiatrie.

L'hôpital de base de Talangaï a accueilli, en 2019, trente-six-mille patients et plus de vingt mille étaient hospitalisés pour administration des soins et prise en charge par les services de l'hôpital.

« En 2019, le taux d'admission était de 55%. L'hôpital a eu d'énormes difficultés : financières, l'approvisionnement difficile en eau et l'état vieillissant des ressources humaines. Les délestages intempestifs compliquent la maintenance des équipements. A l'hôpital de base de Talangaï, la diminution du personnel nous empêche de travailler à plein temps. Jusqu'en fin 2020 si les effectifs du personnel soignant ne sont pas complétés, nous serons en difficulté », a souligné le Dr Raphaël Issoïbéka.

A propos du renouvellement du personnel, l'administration de l'hôpital a mis en place en 2019 une commission paritaire d'avancement en collaboration avec le ministère de tutelle.

Le directeur de l'hôpital de référence de Talangaï a, par ailleurs, révélé que cette infrastructure sanitaire n'est pas trop ravitaillée en kits de césarienne et en produits pharmaceutiques par les fournisseurs et bailleurs à cause du manque des financements adéquats. « Nous assurons la gratuité des soins pour les malades vivant avec le VIH, les antituberculeux et les interventions obstétricales majeures pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, l'administrateur-maire du sixième arrondissement de Brazzaville, Frédéric Privat Ndéké, en sa qualité du président du comité de gestion de cet hôpital, a demandé aux responsables des services cliniques, administratifs et medico-techniques de proposer les interventions à inscrire dans la feuille de route de l'année 2020. Il a également invité les différents responsables de l'hôpital à s'organiser et multiplier les démarches auprès des autorités compétentes concernées afin de pallier les difficultés énumérées.

Outre le service de la pédiatrie et celui de la chirurgie, le service de gynécologie obstétrique est classé aussi par les meilleurs avec un taux brut de mortalité de 0,5%.