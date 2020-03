Gabon: KOULA-MOUTOU - Atelier de sensibilisation sur le Coronavirus

Les agents de l'administrations de la vielle de Koula-Moutou ont été sensibilisés sur le cas du Coronavirus qui sévit à travers le monde. La journée du 6 mars 2020 s'est ouverte par un atelier de renforcement des capacités et de sensibilisation sur cette épidémie devenue pandémie. Cet atelier a été présenté par deux experts de la santé militaire et de la santé publique, sous le regard attentif du Gouverneur de province, Marie-Françoise Dikoumba, des élus locaux et des acteurs de la santé en service dans la province.

L'urgence est mondiale, la pandémie du coronavirus a touché les pays frères du Gabon. ' « L'objectif de la mission était donc de sensibiliser et de former les acteurs les autorités locales sur le plan de contingence qui a été élaboré par le gouvernement en vue de protéger la population gabonaise contre une éventuelle épidémie à coronavirus au Gabon » indique un des formateurs.

Cette rencontre a suscité beaucoup d'intérêts. Les maires, préfets, responsables d'hôpitaux, médecins chefs étaient présents afin d'avoir le maximum d'informations sur ce virus. Il faut dire que la volonté du pays à lutter et s'armer contre ce mal est effective. Au niveau de la province de l'Ogooué-Lolo, précisément à Koula-Moutou, il y a les ressources humaines qui ont reçu cette formation. Celle-ci ne fera que « calquer les méthodes dictées par l'OMS afin de se protéger de ce virus qui fait tant de mal à travers le monde » rassure un autre formateur.

Le gouverneur Marie-Françoise Dikoumba a tenu à remercier les médecins qui ont mis à leur disposition, toutes les informations nécessaires et utiles pour une meilleure compréhension de ce virus. Elle a également salué l'initiative du gouvernement. « Nous allons nous approprier toutes les informations reçues, les consignes également et nous mettre avec les membres de notre coordination. Nous allons nous mettre au travail pour qu'en cas de survenue éventuelle de cette épidémie dans notre province particulièrement et notre pays, afin que nous puissions parer à toutes éventualités ».

Le Cameroun voisin s'inscrit désormais sur la longue liste de 85 pays touchés par le Coronavirus Covid-19. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Nigéria, le Sénégal et l'Afrique du sud les pays africains touchés par cette pandémie.