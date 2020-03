Ile Maurice: Le gouvernement déterminé à empêcher l'introduction du Covid-19 sur le territoire

communiqué de presse

GIS- 06 mars, 2020 : Le gouvernement mettra tout en œuvre pour empêcher que le Covid-19 entre sur le territoire national, et si jamais le virus est introduit dans le pays, nous agirons de manière agressive pour l'isoler et contenir sa circulation.

Cette assurance a été donnée par le Premier ministre lors de la Private Notice Question à l'Assemblée nationale cet après-midi. M. Jugnauth a déclaré que dès janvier 2020, avant même que l'Organisation mondiale de la Santé reconnaisse l'épidémie du nouveau coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale, le gouvernement a agi rapidement et de façon prévoyante.

Ainsi, toutes les mesures requises pour renforcer le niveau de préparation et la capacité d'intervention contre le coronavirus que ce soit dans les hôpitaux ou dans les ports d'entrée ont été mises en place. Le Premier ministre a rappelé que des réunions ont lieu pour non seulement suivre la situation au jour le jour mais aussi pour coordonner les opérations afin de prévenir l'introduction du Covid-19 sur le territoire mauricien. Il a également parlé de l'importance des campagnes de sensibilisation pour éduquer la population aux symptômes et aux bonnes mesures d'hygiène comme le lavage des mains en vue de mieux se protéger.

Concernant le volet santé, le Premier ministre a indiqué que des fonds additionels ont été alloués au ministère de la Santé et du Bien-être afin que les services de santé soient préparés à faire face efficacement à toute éventualité. Dans cette optique, la capacité d'effectuer des tests de dépistage a été augmentée, et la formation et la protection du personnel de santé ont été entreprises alors que les matériaux médicaux essentiels sont déjà disponibles. Ceux-ci incluent un stock de médicaments pour une période de neuf mois, 4 500 équipements de protection individuelle, et 30 000 masques.

Le Premier ministre a rappelé que le ministère de la Santé et du Bien-être travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dont le représentant siège au sein de divers comités institués pour suivre l'évolution de l'épidémie. Un plan opérationnel sur le Covid-19, qui a été approuvé par l'OMS, a été préparé et diffusé à toutes les parties prenantes, y compris les médias, le secteur privé, les ministères et les départements publics.

Selon M. Jugnauth, l'impact économique du Covid-19 sur le pays dépendra de l'ampleur et de la durée de l'épidémie au niveau mondial. Toutes les industries seront touchées, a affirmé le Premier ministre, ajoutant que les répercussions les plus graves devraient affecter les secteurs touristique, manufacturier, commercial et de la construction. Avec une baisse prévue de la croissance économique par 0,1 à 0,3% suite aux conséquences du Covid-19, les dépenses dans les différents ministères sont appelées à être réduites par 10%, y compris les voyages des ministres, a dit M. Jugnauth.

Toutefois, a-t-il précisé, une approche collective, coordonnée et globale avec la participation de toutes les parties concernées a été adoptée. A cet effet, des groupes de travail ont été constitués pour finaliser une série de mesures qui peuvent aider à atténuer l'impact du Covid-19 sur l'économie mauricienne.