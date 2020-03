Algérie: Oran - Développer les mécanismes de détection précoce des enfants surdoués

Oran — Les participants au colloque international sur le thème "Enfants exceptionnels et surdoués: mécanismes de détection et de prise en charge", dont les travaux ont été clôturés jeudi à Oran, ont plaidé pour le développement des mécanismes de détection précoce des enfants surdoués et talentueux.

Lors de cette rencontre, organisée par le Laboratoire de recherche en psychologie et de pédagogie de l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", il a été recommandé l'inclusion de contenus de connaissances sur la créativité et l'excellence dans les programmes de formation des enseignants de différents cycles scolaires.

Organisé en partenariat avec l'association locale "Famille créative en psychologie de l'éducation", ce colloque a réuni des chercheurs de diverses universités du pays, du Koweït, de la Libye et de la Jordanie.

Les travaux de cette rencontre internationale de deux jours se sont déroulés au niveau d"ateliers qui ont traité, entre autres, des normes internationales d'élaboration de programmes de prise en charge des talents et des jeunes surdoués dans le monde arabe, de la détection des talents, de l'innovation et de la créativité, de l'évaluation dans les domaines du talent, de l'innovation et de la créativité chez la petite enfance.

Ils ont également abordé l'orientation et le soutien psychologique et scolaire des jeunes talentueux et surdoués et les programmes et méthodes d'enseignement et leur rôle dans le développement de la créativité et de l'excellence à l'école primaire et au moyen.

En marge de cette rencontre, des ateliers de formation pour les étudiants de deuxième cycle à la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran 2, et ce, sur la méthodologie scientifique dans la préparation de recherches ainsi que dans le développement des talents.