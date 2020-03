Maroc: Saâd Dine El Otmani se réunit avec les partis non représentés au Parlement

Le chef du gouvernement a tenu, jeudi à Rabat, une réunion avec des représentants des partis politiques non représentés au Parlement, axée sur les préparations aux prochaines élections.

A cette occasion, Saâd Dine El Otmani a indiqué que cette réunion, tenue en présence de ministres, vise à entamer les consultations en vue de préparer les prochaines élections.

Cette préparation doit se dérouler, comme toujours, dans le consensus, a-t-il ajouté, émettant le souhait de poursuivre la dynamique des réformes politiques engagées dans le Royaume.

Les prochaines échéances doivent être «attrayantes» pour le citoyen et donner lieu à des cartes électorales «convaincantes», que ce soit au niveau local, du Parlement ou des Chambres, a-t-il relevé, soulignant que regagner confiance en l'action politique, dans les partis et les institutions demeure un objectif principal.

Saâd Dine El Otmani a, en outre, relevé l'importance d'une participation effective et solide des jeunes dans ce processus.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, cette réunion à laquelle ont assisté le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, a été l'occasion de lancer le «chantier de consultations» sur les prochaines élections, dans le but d'imprimer une nouvelle dynamique à l'action et aux institutions politiques.

Cette réunion, tenue dans le cadre des préparations des prochaines échéances électorales, s'inscrit dans le cadre du lancement du «chantier de consultations» sur ces élections et vise l'ouverture d'un débat national entre les partis politiques pour consacrer un consensus permettant de poursuivre et de consolider les réformes entamées dans le pays et apporter une nouvelle dynamique à l'action et aux institutions politiques en tenant compte des aspirations des citoyens, poursuit le même communiqué

Le chef du gouvernement avait tenu, mercredi, une réunion similaire avec les représentants des partis politiques représentés au Parlement, axée également sur les préparations aux prochaines élections.