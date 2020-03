Angola: La gouverneur de Cunene pour une meilleure production des fermes

Ondjiva — La gouverneur de la province de Cunene, Gerdina Didalelwa a exhorté jeudi les hommes d?affaires de la région à revitaliser certaines fermes abandonnées pour augmenter la production de biens alimentaires.

Lors de sa visite d'évaluation effectuée au Bureau provincial de l'agriculture et forêt, la gouvernante a déclaré qu'il existe des fermes occupées, mais qui ne sont pourtant plus productives.

Il est à cet effet nécessaire, que les propriétaires de ces fermes agricoles renforcent la production entre autres de céréales, du maïs, des sorgos, des haricots pour lutter contre la faim.

"Nous devons rendre nos fermes plus productives et rentable pour l'économie interne et pour le pays, afin de réduire les importations de certains produits alimentaires", a-t-elle souligné.

Il est donc nécessaire que les éleveurs prennent de plus en plus soin de leur bétail, car la production de viande et du lait procurent aussi des recettes dans le pays, a-t-elle précisé.