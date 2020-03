Algérie: Sortie de nouvelles promotions des officiers et agents de la Protection civile

Alger — Une cérémonie de sortie de promotions d'officiers et d'agents de la Protection civile a été organisée, jeudi, au siège de l'Unité nationale d'entrainement et d'intervention de Dar-El-Beida (Alger), présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

Baptisées du nom du martyr du devoir national, le Caporal Mohamed Achour, ces promotions sont constituées de 3090 diplômés dont 31 médecins officiers de grade lieutenant, 482 officiers de grade sous-lieutenant et 2577 éléments de grade agent de la Protection civile.

La cérémonie de sortie a été rehaussée par la présence de membres du gouvernement et de cadres de différents secteurs, en sus de personnalités nationales.

Elles ont également bénéficié d'une session de formation au niveau des unités opérationnelles de la Protection civile en vue de permettre aux agents stagiaires de maitriser les nouveaux moyens utilisés lors des interventions liées aux risques quotidiens, dont notamment les accidents de la circulation, les accidents domestiques et les catastrophes naturelles.

A ce titre, le directeur de l'Ecole nationale de la Protection civile, le Colonel Abdelmalek Guessal a affirmé, dans son allocution, qu'"une formation spécialisée a été dispensée au profit de ces promotions, supervisée par des encadreurs qualifiés. Ces promotions viendront conforter les agents de la Protection civile sur le terrain, afin de protéger les personnes et les biens et de préserver l'environnement".

Dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et la Tunisie, "quinze femmes tunisiennes ont bénéficié, récemment, d'un stage au niveau des structures opérationnelles, administratives et de formation relevant de la Protection Civile.

La sortie de ces promotions coïncide, a fait observer Guessal, avec la célébration de la journée internationale de la Protection Civile sous le slogan "Un secouriste pour chaque famille", d'autant que "le sauvetage et le secours aux individus ainsi que la protection des biens et de l'environnement sont toutes des missions qui incombent à cette institution (protection civile) dans tous les pays du monde".

Lors de cette cérémonie, il a été procédé à la remise des grades et attestations aux majors de promotion, à la prestation de serment et à la passation de l'emblème national entre les promotions sortante et entrante. Aussi, une exhibition a été exécutée sur les modes d'interventions pour faire face aux différents dangers et menaces.