Sénégal: «SUR LE CHEMIN DROIT DES FEMMES» - Soixante ans de combat pour l'émancipation de la femme

Avec son documentaire « Sur le chemin droit des femmes », le journaliste Cheikh Adramé Diop invite à poser un regard sur 60 ans de cheminement pour l'émancipation de la condition féminine sénégalaise.

Des images en noir et blanc pour fixer dans le temps un combat moins évident à une époque où la plupart des pays du continent sortaient à peine du joug colonial. Le documentaire « Sur le chemin droit des femmes » du journaliste Cheikh Adramé Diop retrace, avec sobriété, la question de l'émancipation des femmes sénégalaises. Laquelle a été le fruit d'une longue et tumultueuse marche. Dans une société encore très ancrée dans la tradition, l'égalité homme-femme relevait d'une chimère. Ce film de 62 minutes s'ouvre par un plan sur le président de la République de l'époque, Léopold Sédar Senghor, accompagné de la parade et de la musique des forces de sécurité.

Lorsque le Sénégal accédait à l'indépendance, en 1960, le pays doit faire face à d'innombrables défis. La contribution de toutes les forces vives de la jeune Nation est d'une nécessité certaine pour la réalisation d'un projet commun de construire un pays développé et ouvert au monde. Seulement, les femmes, grandes actrices de tout programme de développement économique et social, sont laissées en rade par les dispositifs juridiques et politiques de l'État. Pour certaines, l'accès à l'éducation est même un luxe. Il ne concerne que les filles issues de la classe supérieure ou moyenne. Face à l'attitude sexiste des autorités, l'Église devient la première institution à encourager l'éducation de cette frange de la communauté. Il va falloir attendre jusqu'en 1972 pour voir enfin édifié le Code de la famille.

Un tournant décisif est aussitôt amorcé. L'impact des premières femmes à s'engager sur la scène politique à l'image de Caroline Faye porte alors ses fruits. Les témoignages d'Alioune Tine, ancien secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme (Raddho), dans le documentaire, rappellent la bénédiction des guides religieux suite aux dialogues et concertations en faveur de ce Code de la famille. Le nouveau dispositif exclut le mariage précoce ou forcé, accepte le divorce par consentement mutuel...

Multiplication des associations de femmes

Ce documentaire fait aussi un clin d'œil à la place insignifiante des femmes dans les médias à cette époque où le pluralisme médiatique n'existait pas encore. Que ce soit à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts), au quotidien national « Le Soleil » ou à l'Agence de presse sénégalaise (Aps), la place accordée dans les contenus à la gent féminine est moindre.

À la veille des années 1980, le contexte international reste foncièrement influencé par les mouvements des femmes. L'heure de l'émancipation a sonné. Le Sénégal n'y échappe pas. La pression féminine donne naissance à des mouvements et associations de femmes dont l'Association des juristes sénégalaises (Ajs) et la Fédération des associations féminines du Sénégal (Fafs) dirigée par Annette Mbaye D'Erneville. Du côté de l'État, l'on ressent de plus en plus « la nécessité absolue » d'accompagner les mouvements des femmes dans la promotion de leurs droits socio-économiques et culturels. Dans le gouvernement, des postes sont créés comme celui du ministère du Développement social pour porter ces nouveaux balbutiements. La multiplication des associations de femmes réclamant les mêmes droits que les hommes va rythmer la décennie des années 1980.

Entre la révolution technologique au début des années 1990, la quatrième conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995, l'adoption en janvier 1999 de la loi modifiant le Code pénal et réprimant des crimes comme le viol, le harcèlement sexuel et l'inceste, le combat des femmes est resté intacte. Le documentaire, en donnant la parole à des figures incontestables du féminisme et du mouvement des femmes dont Eugénie Aw, Dior Fall Sow, la sociologue Fatou Sarr Sow, Pr Amsatou Sow Sidibé, célèbre des héroïnes qui ont longtemps porté le combats des leurs.

« Sur le chemin droit des femmes » évoque également les réformes importantes en faveur de la promotion des droits des femmes dont celui de la parité, faites ces dernières années par les autorités. Pour le réalisateur Cheikh Adramé Diop, le film est la célébration de soixante ans de combat et de présence des femmes sur la scène politique, économique, sociale et culturelle ainsi que de l'engagement pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence de leurs sœurs et compatriotes. Un dialogue intergénérationnel pour inspirer les jeunes à poursuivre ce combat qui, même si le contexte a évolué, reste toujours le même. Cheikh veut, à travers cette production, assurer une transmission de valeurs et de formation citoyenne.