Ile Maurice: Transport - Les feeder buses n'opèrent plus après 18 h 30

Dans un premier temps, les feeder buses devaient rouler jusqu'à 22 h 30, pour coïncider avec les horaires du métro. Mais des changements ont été apportés. En raison principalement du manque de passagers, qui utilisent ces autobus pour se rendre vers les différentes stations. Nous en avons fait l'expérience, hier.

Il est 14 h 15. Le feeder bus de la compagnie Rose-Hill Transport Limited (RHT) démarre à la Montée S. Direction : Coromandel. Six personnes se trouvent à bord. Yanish, étudiant au Mauritius Institute of Training and Development (MITD), est devenu un habitué. «Tous les matins, j'utilise ce bus pour me rendre à la station de Coromandel pour prendre le métro. Mais, il est rare de le voir rempli.»

Pour Baby Gervel, l'attente d'une demi-heure l'agace le plus. «Avant, chaque 15 minutes, on pouvait avoir un bus. Maintenant, il faut être patient. Heureusement que le métro ne prend que 5 à 6 minutes avant d'arriver à Port-Louis.» Cette habitante de Belle-Etoile se dit tout de même satisfaite du feeder bus. «On n'a plus à marcher de longues distances.» Même son de cloche de Reena Mootoosamy. C'est la troisième fois qu'elle prend le bus. «J'habite dans la région du nouveau morcellement de Chapman View.» De sa maison à la route Royale, il faut compter au moins une vingtaine voire une trentaine de minutes de marche. «Le bus nous facilite la vie. Le seul souci, c'est son heure de passage. Il tarde trop. Je remarque qu'il n'y a pas trop de monde qui l'utilise aussi.»

Même constat de Manoj Gunnack. Ce receveur de RHT explique que le nombre de voyageurs a diminué depuis que le feeder bus est devenu payant. «Je n'opère pas uniquement sur la route de Coromandel, mais les retombées sont les mêmes. Les personnes ne prennent pas le bus comme lorsque c'était gratuit» De 6 h 15 à 14 h 30, hier, seulement 89 adultes qui ont payé leur ticket ont eu recours au bus. «L'on compte 20 personnes du troisième âge et 27 élèves. D'ordinaire, ce sont ces deux catégories qui l'utilisent le plus.» Il sait que la fréquence de passage agace les passagers. «Avant, nous avions deux bus qui faisaient cette route, maintenant, il n'y en a qu'un seul.»

Le souci : la rentabilité, explique Sidharth Sharma. Le Group CEO et directeur exécutif de RHT soutient qu'il ne peut donner le même service que lors de la période de gratuité. «C'est une question d'économie. Nous avons des discussions avec le gouvernement. On attend de trouver une solution.» Mais, pour l'heure, il ne peut opérer jusqu'à 22 h 30. Le service s'arrête donc à 18 h 30.

Idem pour United Bus Service (UBS). Le syndicaliste d'UBS, Iqbal Sheik Abbas, explique : «Nous n'avons plus la même subvention qu'avant. Les gens ne veulent pas payer le double pour voyager, maintenant. Ça passe pour le métro, par contre, le bus, c'est une autre affaire.»

Par ailleurs, au niveau de la Compagnie Nationale de Transport (CNT), les feeder buses opèrent jusqu'à 22 h 30.

Rencontre entre Ganoo et l'industrie du transport: assurance de non licenciement

Le ministre du Transport et du métro léger, Alan Ganoo, a rencontré, dans un premier temps, le syndicat d'UBS et quelques personnes du privé, dans le courant de la semaine. Il leur a fait comprendre qu'il n'est nullement question de licenciement. «Nous savons que ce secteur est difficile. Beaucoup ont peur avec l'arrivée du métro.» Toutefois, il les a rassurés quant à leur avenir. «Nous craignons pour l'après 2021 et l'entrée en opération du métro Curepipe-Port-Louis. Il nous a demandé de lui faire confiance», soutient Iqbal Sheik Abbas. Les travailleurs de la CNT espèrent également pouvoir faire confiance au gouvernement. «La compagnie a pris 150 personnes en octobre dernier. J'espère qu'elles ne seront pas mises à la porte en cas de décision de dernière minute», confie un responsable syndical. Il est sceptique quant à l'avenir au sein de la compagnie.

Le temps d'attente pour TBS pourrait passer à une heure

Des internautes ont publié une information concernant le temps de passage des feeder buses de Triolet Bus Service (TBS). Un seul bus ferait désormais le trajet de la Tour Koenig à Montée S. La durée d'attente serait passée de trente minutes à une heure. Sollicité pour une réaction, le chef de gare de Pointe-aux-Sables n'a pas été en mesure de nous éclairer encore moins ceux se trouvant à la maison mère de cette compagnie.