Togo: Attention ! L'Atrazine et le Paraquat sont interdits d'importation et de distribution au Togo

Depuis 2018, l'importation et la commercialisation des pesticides Atrazine et Paraquat sont interdites au Togo. C'est bien l'alerte que sonne le ministère de l'Agriculture qui depuis lors a pris des mesures pour pour saisir et détruire les stocks visibles sur le marché. toutefois, des informations circulant sur les réseaux sociaux font état de la présence de ces produits sur le marché.

C'est donc pour répondre à ces sonneurs d'alerte que le ministère a décidé par ce communiqué de rappeler à plus d'un l'interdiction qui frappe ces pesticides et a sollicité la contribution des populations afin de mettre la main sur ces stocks qui seraient circulation et peut-être ce réseau qui continuerait à introduire ces produits nuisibles à la santé des consommateurs sur le marché togolais.