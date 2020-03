Algérie: Complications cardiaques - Un suivi permanent des malades atteints de diabète et de HTA recommandé

Oran — Un suivi permanent des malades atteints de diabète et d'hypertension artérielle est vivement recommandé aux médecins en raison des complications à caractère cardiaque que peuvent subir ces malades, a précisé, vendredi, la Cheffe de service de cardiologie du centre hospitalo-universitaire d'Oran.

S'exprimant à la presse en marge de l'ouverture d'une journée internationale de cardiologie d'Oran, le Pr Nadia Laâredj a indiqué que ces deux maladies "entraînent généralement des complications cardiaques très sévères, d'où la nécessité d'un suivi permanent de la part des médecins".

"Il s'agira en quelque sorte d'un dépistage précoce. Il est nécessaire de suivre de manière très régulière ces malades pour leur éviter des complications qui peuvent être très sévères", a-t-elle estimé, ajoutant que "les malades ayant des antécédents familiaux de cardiopathies doivent être suivies doublement, car le facteur héréditaire est très présent dans les maladies cardiaques".

Par ailleurs, la même spécialiste a insisté sur une bonne hygiène de vie, une nourriture saine et équilibrée et la pratique du sport "comme une prévention naturelle des risques cardiaques".

Elle a également souligné la nécessité de sensibiliser sur les dangers du tabagisme principalement chez les jeunes.

" C'est un facteur de risque très important d'infarctus, d'AVC et d'athérosclérose", a-t-elle indiqué, soulignant que "de plus de plus de sujet jeunes entre 30 et 40 ans, sont touchés par des cardiopathies".

Cette rencontre organisée par le CHU d'Oran et la Faculté de médecine de l'université d'Oran, sous l'égide de la Société algérienne de cardiologie (SAP), a enregistré la participation de plus de 300 cardiologues, médecins généralistes et diabétologues d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et de France.

Plusieurs thèmes ont été abordés, lors de cette journée, dont cardiologie interventionnelle, la maladie coronaire, l"hypertension artérielle, le diabète, l'imagerie cardiaque, entre autres.