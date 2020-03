Cote d'Ivoire: Journée internationale de la femme - La BRVM s'engage à promouvoir le genre

En marge de la Journée internationale de la femme (Jif) qui sera officiellement célébrée le dimanche 8 mars 2020, la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a organisé ce vendredi 6 mars 2020, dans ses locaux, à Abidjan-Plateau, son traditionnel « Ring the bell for gender equality » qui signifie « Sonner la cloche pour la promotion du genre ». Ce concept a été instauré il y a six ans et commémoré par 76 places boursières.

L'objectif de cette cérémonie est de sensibiliser les acteurs des marchés financiers à l'égalité entre l'homme et la femme ; au potentiel économique des femmes et à l'importance de leurs actions dans le secteur financier pour le développement durable.

Pour cette édition, la Brvm et le DC/BR ont choisi l'Ong Dynamique excellence d'Afrique (DynExcAfrica) qui œuvre pour la promotion de la culture de l'excellence chez les jeunes filles scolarisées dans des quartiers populaires par la vulgarisation des Stm (science, technology, engineering, mathematics).

« Notre conviction est que l'égalité du genre ne se décrète pas, elle se prépare. Cette préparation consiste à donner des chances égales aux jeunes filles et aux jeunes hommes afin de pouvoir lutter et se réaliser à l'âge adulte. La parité ira de soi après », a déclaré Dr Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la Brvm et du DC/BR.

Selon lui, sa structure ne faillira pas à sa mission en ce qui concerne l'accroissement du nombre d'administrateurs femmes au sein des conseils d'administration : la mobilisation et la motivation des sociétés cotées et des acteurs du marché à la promotion du genre pour plus de femmes aux postes de direction et de décisions, et surtout l'implication des femmes dans les nouveaux métiers de la finance.

Le directeur général de la Brvm et du DC/BR a exhorté les filles qu'encadre l'Ong DynExcAfrica au travail et à l'excellence afin d'être des modèles. « Vous êtes la relève et vous devez porter haut le flambeau, sans complexe, avec abnégation et courage », a-t-il conseillé. Il a par ailleurs promis de demander à la Brvm qui a un laboratoire en cours de construction de permettre à ces filles de venir poursuivre leurs recherches dans ce laboratoire. Et à titre personnel, Dr Edoh Kossi Amenounve a décidé de parrainer quatre de ces filles en leur donnant les moyens de réaliser leurs rêves.

La présidente de l'Ong DynExcAfrica, Maimouna Koné, tout en remerciant la Brvm pour son soutien, a indiqué que sa structure compte sensibiliser 50 000 filles et former 5000 autres d'ici 10 ans. A l'en croire, son Ong en 2019 a, entre autres, développé 3 interfaces d'application, 5 sites web, etc. Elle compte donner une formation de qualité aux filles afin de briser la fracture numérique. « La question de l'égalité doit se faire au niveau de la formation », a souligné Maimouna Koné, invitant les femmes à l'union pour leur épanouissement. « Les femmes peuvent se mettre ensemble si ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise », a-t-elle conclu.

Ces filles issues du lycée municipal de la commune d'Abobo ont présenté à l'assistance, certaines de leurs inventions à savoir des drones, des ventilateurs.