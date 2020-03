Cote d'Ivoire: Concours de beauté - La 5ème édition du concours "Miss Mixa" lancée

La 5ème édition du concours "Mix Mixa" destiné à la promotion de la beauté africaine a été lancée le 3 mars 2020, à Abidjan-Marcory.

« Ce concours donne la possibilité aux jeunes femmes d'Afrique francophone de devenir influenceuse. Une ambassadrice locale de la marque sera désignée à l'issue de l'élection de l'Afrique francophone dont la finale aura lieu à Dakar », explique Mattié Koné, responsable Marketing et Management de la marque, l'un des conférenciers. Avant d'ajouter : « le vainqueur remporte un téléphone dernière génération et bénéficie d'un voyage à Dakar tous frais payés pour participer aux Adicom Awards. »

L'ouverture et la participation à ce concours, et des votes sur facebook se tiennent du 1er au 31 mars 2020. La liste des finalistes par pays désignées par vote du public sera connue le 15 avril et le nom de la "Miss Mixa 2020" sera désignée par le jury le 30 avril et du 1er au 31 mai, la lauréate fera ses premiers pas sur les réseaux sociaux grâce à un shooting photo professionnel et un coaching personnalisé en vue de faire d'elle une influenceuse établie. Le voyage à Dakar pour participer aux Adicom Awards est prévu du 16 au 19 juin 2020.

« Le principe du jeu est simple. Il suffit d'acheter un produit de la marque et de le poster via la page facebook (@MIXAFRIQUE) et d'appeler le public à voter pour vous », confie Morel Kouakou, chef de produit Oréal.

Créé en 1924 par un médecin en pharmacie, Mixa est spécialisé dans les soins des peaux sensibles. C'est une marque de La société des spécialités capillaires et dermatologiques (Lascad) appartenant au Groupe L'Oréal. Mixa est présent en Afrique depuis 1980.