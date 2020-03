Cote d'Ivoire: Artisanat - 13 sites bientôt réalisés

Adzopé, Grand-Bassam, Bondoukou, Daloa, Bouaké, Daloa, Kong, Korogho, Man et Odiénné, San-Pédro, Séguéla, Soubré et Yamoussoukro sont les 13 villes qui accueilleront la construction de nouvelles infrastructures dans le Cadre du développement du secteur de l'artisanat. L'annonce a été faite, hier, lors de la cérémonie de signature de contrat commercial des PNDPA entre le ministère de l'Artisanat et le consortium d'opérateurs privés, au 9ème étage de Postel 2001, Plateau.

Dans sa politique de promotion de l'Artisanat et des entreprises artisanales, le Ministère de l'Artisanat en collaboration avec le consortium Altea - Weidong - Chaudot Dubost et groupe WEITC, ont mis en place le projet d'une plateforme numérique pour le développement et la promotion de l'Artisanat (PNDPA) en Côte d'Ivoire.

Cette collaboration a été materialisée par une signature de contrat commercial, suivie d'échanges tenue le 04 mars 2020 à la salle de conférences, du Ministère de l'Artisanat sis au Plateau, en présence du ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, de Adama Dosso, Ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Chine, de la direction de la diplomatie économique du Ministère des Affaires étrangères, représentée par Touré Ousmane , Daï Shen, Vice-Président de Weidong.

Ce contrat vient répondre aux préoccupations du gouvernement, entre autres, de préserver le patrimoine artisanat national, créer une base de données nationale et établir des statistiques. Abordant le chapitre des perspectives, le ministre a indiqué que tout le pays est en chantier, à travers la politique du gouvernement de bâtir un secteur de l'artisanat fort, pourvoyeur d'emplois et de création de richesses.

« La signature de cet accord va nous permettre de développer des infrastructures au service des artisans de Côte d'Ivoire. Il s'agira donc d'aménager dans 13 régions de Côte d'Ivoire, et d'installer sur ces sites, des entreprises dans le secteur de l'artisanat, dans toutes les branches d'activités et d'appliquer à ces sites un ensemble d'innovations technologiques (…). Ce projet regroupera sur le même site, des ateliers de production (dans le domaine du textile, du bois, de l'électromécanique…), d'expositions, de commercialisation, et d'apprentissage (formation continue) », a déclaré Sidiki Konaté.

« Venez apprendre un métier ! » est l'appel lancé par le Ministre de l'Artisanat à tous ceux désireux de se faire former et apprendre l'art sous toutes ses formes. Pour Daï Shen, Vice-Président de Weidong « Ce projet va permettre aux anciens d'émettre et de transmettre leur savoir-faire qui permettra aux jeunes d'apprendre et d'entreprendre ».