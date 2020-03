Madagascar: Antsirabe - Le plan d'action sur le travail décent élaboré

Effectuer dans le cadre de la promotion du travail décent et dans l'objectif de redynamiser tous les acteurs y afférents. Le ministère du Travail, de la fonction publique et des lois sociales, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers dont le bureau pays de l'Organisation international du travail, vient d'organiser un atelier d'élaboration du plan d'action pour atteindre les objectifs de cet agenda à Madagascar.

De nombreuses réalisations axées sur la création d'emplois et le dialogue social, ainsi que le renforcement du pouvoir du Conseil national du travail ont été déjà effectuées après le premier atelier du 2015. Mais afin de pouvoir poursuivre les activités déjà entreprises, les responsables ont décidé d'organiser ce deuxième atelier qui a vu la participation des employeurs, travailleurs et responsables étatiques.

« Les activités entreprises nous ont déjà amené à des résultats positifs telles que l'augmentation du salaire minimum à 200 000 ariary, le recouvrement social de 1 700 employés durant une période de trois mois et autres. Mais ces résultats ne sont pas encore satisfaisants si on se réfère aux conditions de travail auxquelles bon nombre de travailleurs sont encore soumises. C'est dans ce sens que nous avons décidé d'élaborer ce nouveau plan d'action réalisable et mesurable pour les quatre prochaines années à venir », explique le directeur général du ministère du Travail, de la fonction publique et des lois sociales, Jerison Razafimanantsoa.

Après avoir discuté des situations vécues dans le monde du travail, les participants se sont mis d'accord sur quelques axes prioritaires comme l'amélioration des lois y afférentes, le renforcement de la sensibilisation sur l'humanisation du monde de travail et la lutte contre le travail des enfants et autres, et de les prioriser dans ce plan d'action.

« Cet atelier sera poursuivi par la validation de ce plan d'action et sa ratification par le gouvernement et le représentant du BIT, d'ici le mois de mai » a noté le DG du ministère du Travail, de la fonction publique et des lois sociales.