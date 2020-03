Ile Maurice: Incendie mortel à Pailles - Le bâtiment n'a ni «Fire Certificate» ni issue de secours

C'est la question que tous se posent. Le bâtiment dans lequel opérait l'agence Lab 51 détenait-il un certificat de sécurité incendie (Fire Certificate) ? Du côté des enquêteurs, on apprend d'abord qu'après un premier constat des lieux, il n'y a qu'une seule porte d'accès et aucune issue de secours. Nous avons également appris que le bâtiment n'a pas de Fire Certificate en règle.

La loi du travail exige que tous les bâtiments soient couverts par un 'Fire Certificate'. Et les officiers de la Health and Safety Division doivent s'assurer que toutes les mesures de sécurité y sont respectées. Par contre, c'est le rôle du ministère des Collectivités locales et de la gestion des catastrophes et des risques de garantir que les responsables d'un bâtiment ont mis en place les mesures de prévention incendie, les sorties de secours, l'éclairage d'urgence et les extincteurs, entre autres. Et surtout que tous ces équipements soient en état de marche.

Il nous revient également que les employeurs doivent s'assurer de la sécurité de leurs employés en respectant les conditions du certificat de sécurité incendie. Celle-ci est une attestation qu'un bâtiment est doté de tous les dispositifs de sécurité. Et la procédure veut que l'employeur reçoive la visite des officiers du Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) pour faire un état des lieux. Si ces derniers sont satisfaits, ils délivrent le certificat. Il existe plusieurs types de durée pour un tel certificat. Il peut être délivré pour une durée d'un an, deux ans ou trois ans, dépendant de la catégorie des risques. Par exemple, une station-service doit être inspectée tous les ans car elle vend des produits inflammables.

L'enquête policière démarre à peine

Hier matin, des enquêteurs de la Central Investigation Division (CID) de Port-Louis Sud, des officiers du Scene of Crime Office et du MFRS se sont rendus au Lab 51 pour un premier constat. Au vu de la gravité de l'incendie et de la chaleur qui se dégage du bâtiment, les officiers ont dû repousser leur intervention.

Néanmoins, ils ont quand même tenté de s'y aventurer pendant quelques minutes. La police a ainsi constaté que des débris provenant du bâtiment tombaient et surtout que le lieu n'est pas sécurisé. Comme les pompiers qui avaient retiré les corps des décombres n'étaient pas présents, la police n'a pu déterminer où se trouvaient les trois corps. L'enquête est encore à un stade préliminaire car le propriétaire n'a toujours pas donné de déposition.