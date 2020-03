Madagascar: Raoul Arizaka Rabekoto - Reconstitution de la fuite de l'ancien DG de la CNAPS

L'ancien DG de la CNAPS portait une casquette

En raison de l'affaire concernant l'ancien DG de la CNAPS qui fait l'objet d'un avis de recherche, le mariage de sa fille prévu ce jour a peu de chance d'avoir lieu.

La cérémonie nuptiale est reportée à une date ultérieure. Comme l'a été la réunion « tous les premiers du mois » de la Fédération Malgache de Football (FMF). « Étant encore en dehors d'Antananarivo pour des motifs relatifs aux intérêts de notre association, je suis contraint de reporter pour une date ultérieure, la réunion mensuelle des membres du comité exécutif de notre Fédération. La date de la prochaine réunion vous sera communiquée ultérieurement ». C'est en substance, la teneur du mail envoyé le 28 février dernier à la Secrétaire générale de la FMF qui l'a partagé aux autres membres.

Péripéties. Le président de la FMF ne précise pas toutefois qu'il est même en dehors de Madagascar. En effet, il est établi que l'ancien DG de la CNAPS a bel et bien quitté le pays d'une manière rocambolesque. La Police a procédé à la reconstitution de sa fuite pleine de péripéties : Portant une casquette et des lunettes de soleil pour passer incognito, il s'était embarqué à bord d'une vedette rapide à Ambanja où il avait réussi à semer les policiers et les éléments du CIS chargés de le prendre en filature.

Et ce, en faisant notamment sur place une fausse réservation auprès d'une coopérative de transport qui l'a vainement attendu, alors qu'il se trouvait déjà en pleine mer. Parvenu aux Comores, il a rallié l'Europe en transitant par La Réunion où un ancien baron du régime HVM l'avait aidé dans sa fuite. Sans compter la tentative ratée d'un de ses proches de corrompre la Police de l'Air et des Frontières à l'aéroport de Fascène à Nosy Be.

Intérim. Raoul Arizaka Rabekoto étant injoignable sur le numéro de portable mentionné au bas de son mail, les membres du comité exécutif de la FMF vont se réunir mardi prochain avec à l'ordre du jour, le match des Barea contre les Eléphants ivoiriens, qui ne peut pas être reporté à une date ultérieure. La rencontre aura sans doute lieu en l'absence du président en titre de la FMF dont l'intérim pourrait être assuré par l'un des trois vice-présidents. Pour les spectateurs, « ny baolina tsy miandry marary ». En l'absence du numéro Un de la FMF, il s'agit de faire en sorte que le football malgache ne soit ... malade.