Madagascar: Musique - Université d'Ankatso - LeManana et Miary Lepiera se redécouvrent

Une belle rencontre musicale, qui promet d'être enchanteresse et mélodieuse, c'est ce que LeManana et Miary Lepiera nous promettent le temps d'un après-midi.

Les deux font la paire, c'est sans doute le moins que l'on puisse dire. Deux musiciens émérites, dont la passion pour la musique s'affirme comme à la fois envoûtante et fédératrice, LeManana et Miary Lepiera nous reviennent pour un événement exclusif ce 11 mars au Centre de ressources des arts actuels de Madagascar (Craam) à l'Université d'Antananarivo. S'affirmant plus comme une occasion privilégiée de pouvoir découvrir, apprécier et s'imprégner de la créativité, ainsi que du talent de ces deux guitaristes hors pairs, ce rendez-vous le temps d'un après-midi, 14h plus précisément est à ne pas rater si vous êtes particulièrement férus du genre « World music».

Deux artistes dont la musicalité, mais surtout les personnalités propres sont complémentaires, LeManana et Miary Lepiera se présenteront au public estudiantin de l'université d'Antananarivo ainsi à travers ce concept inédit qu'est « Resadresaka an-kira ». De leur processus créatif respectif à cette manière qu'ils ont de communier en musique, conjuguant brillamment les mélodies du terroir malgache avec une touche de contemporanéité, le duo en inspirera plus d'un.

Fraternel et harmonieux

Qu'on se le dise, si leurs noms semblent peu familiers aux profanes, aussi bien LeManana que Miary Lepiera sont d'ores et déjà des musiciens d'exceptions adoubés par leurs pairs dans le milieu. Se passionnant particulièrement pour les rythmiques, ainsi que les mélodies du Sud, surtout le fameux « beko », LeManana de son vrai nom Andriamasimanana mélange avec une certaine maîtrise les sonorités des Hauts plateaux avec celles du Sud. À l'image de son album intitulé « Vakoka », il met ainsi un point d'honneur à promouvoir activement le patrimoine culturel malgache à travers sa musique.

Miary Lepiera ou Luc Serge Rakotomalala de son vrai nom quant à lui, voue un attachement unique à ses racines, faisant revivre de sa voix douce les chants des moissons, les chants rituels ou les berceuses à chaque fois qu'il est sur scène. Tous les deux guitaristes et chanteurs, ils jouent de la musique traditionnelle malgache chacun de leur côté avec leur style propre, mais sont pourtant réunis par l'amour du « ba gasy », du « beko » et du « korapaky ». De quoi largement nous émouvoir et nous entrainer.