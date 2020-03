Madagascar: Exposition de peintures - Laila Bavy se dévoile dans « Beauty everywhere »

Laïla Bavy dans son antre de l'épice à Ivato.

La beauté se trouve partout, et ce n'est pas Laïla Bavy qui dira le contraire. C'est dans un univers à part qu'elle s'est construite avec la peinture, l'écriture, le dessin et le petit monde de l'épice, auquel elle amènera le large public à travers sa toute première exposition suavement baptisée « Beauty everywhere » . Avec une bonne centaine d'œuvres à son compteur, Laïla Bavy se décide enfin à faire son premier pas sur le marché de l'art à partir de cet après-midi à l'Ikm Antsahavola.

Portrait de femmes, la vie des lémuriens, des paysages typiques de Madagascar... La jeune femme dévoile la beauté autant dans les choses simples que les plus complexes. Avec son œil de lynx, elle n'hésite pas à mettre la lumière sur l'éclat, parfois oublié ou omis de certains gestes, certains visages qui sont pourtant aussi importants que le « beau » en soi. Pour Laïla Bavy, la peinture est une forme d'expression par le biais duquel, elle combine plusieurs passions artistiques avec son métier principal. Une professionnelle dans le milieu de l'épice, l'artiste inclut et s'inspire de ce quotidien aromatisé pour ses tableaux.

La vanille est son produit de base qui ramène inlassablement les passionnés dans une fulgurante senteur stimulante du sensoriel. Dans sa boutique à Ankadindravola Ivato, c'est un petit bout de paradis qu'elle s'est créée tout en y donnant libre cours à ses émotions, son rêve et ses sentiments. Sans se cantonner à un seul style, Laïla Bavy se trouve toujours dans le couloir de la quête perpétuelle de sa propre conception de ce qu'est l'art, en mélangeant de multiples techniques. Mettant ainsi à profit ses autres atouts comme l'écriture et le dessin. Autodidacte, Laïla Bavy fait partie de ces jeunes artistes qui véhiculent des messages plus profonds grâce à des partages d'expériences et des rencontres artistiques entre femmes peintres. Une artiste en devenir à découvrir jusqu'au 31 mars.