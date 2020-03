Madagascar: Lutte contre les violences - Interventions fructueuses de Mialy Rajoelina

Les interventions de Mialy Rajoelina, la Première dame, dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), portent leurs fruits.

Des résultats palpables. « L'on constate une légère évolution de l'attitude, face aux violences basées sur le genre, au vu des dénonciations », a déclaré la première dame, dans son discours lors du lancement du projet de Norvège sur la lutte contre les VBG, au Novotel à Alarobia, hier.

Le rapport du ministre de la Justice, Johnny Andriamahefarivo, vient confirmer sa déclaration. « De mai à décembre 2019, nous avons traité cent dossiers sur les VBG. Depuis janvier au 28 février, nous avons reçu cent dossiers », indique le Garde des Sceaux.

La plus importante réalisation de cette championne de la lutte contre les VBG est, certainement, la loi sur les VBG, qui est, actuellement, en vigueur. Cette loi a pour objet de renforcer le régime juridique de la prévention, de la poursuite, de la répression des actes de VBG, de la prise en charge et de la réparation ainsi que de la protection des victimes. L'ouverture d'un centre spécialisé pilote dans la lutte contre les VBG, une initiative de la Première dame, a, par ailleurs, incité les victimes, à se manifester, en toute sécurité.

Grâce à elle, également, plusieurs Brigades féminines de proximité ont été ouverts dans commissariats centraux. Deux numéros verts, le 813 et le 147 ont été créés pour répondre aux signalements, aux demandes d'assistance et de prise en charge des victimes. La campagne de communication sur les VBG a été lancée au mois de mai 2019. Elle se poursuit dans la capitale et s'étendra sous peu dans les provinces. Une campagne de sensibilisation se rapportant aux droits des enfants, à la prévention contre les mariages précoces et au référencement en cas de violence, dans les écoles et les lycées publics, commence. Une chaîne pénale spécialisée traitant les cas VBG est mise en place.

Le député de Taolagnaro, Aida Ratsimandriona, est reconnaissant sur les actions de Mialy Rajoelina. Elle rappelle, toutefois, que dans son district, les femmes n'ont pas encore leurs places dans la société. Elles seraient encore nombreuses à être victimes de violences.

La Première dame a remercié le Gouvernement de Norvège, pour le financement. « La tenue de cet événement me réjouit car elle témoigne de l'intérêt que vous avez porté à notre visite à Oslo en mai 2019 et je me sens personnellement concernée », s'est-elle adressée à Andreas Danevad, ministre-conseiller du Royaume de Norvège.