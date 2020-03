Cote d'Ivoire: Hommage à Charles Koffi Diby - Le Corps diplomatique se souvient d'un perfectionniste, un travailleur

La Salle des pas perdus du ministère des Affaires étrangères a abrité, le 06 mars, une cérémonie d'hommage à Charles Koffi Diby, ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel décédé le 7 décembre 2019. Le vice-Président Daniel Kablan Duncan, le Nonce Apostolique Paolo Borjea, l'ex-ministre Essis Amara et bien d'autres personnalités étaient présents à la cérémonie empreinte d'émotions.

Visiblement marqué par la tristesse, Marcel Amon Tanoh, ministre des Affaires étrangères a évoqué les qualité de son ancien collègue qui, selon lui, est « un perfectionniste et un travailleur infatigable ». Charles Koffi Diby était, dit-il, un personnage dont l'ascension a été fulgurante. Sociologue de formation, il est devenu plus tard un grand commis de l'État qui a rendu des services incommensurables à la Côte d'Ivoire, avant de devenir, à plusieurs reprises, ministre.

Parfois dans des conditions difficiles et même insupportables, Charles Koffi Diby a su démontrer son talent dans toutes les hautes fonctions qui lui ont été confiées. Des mérites qui ont été largement reconnus, même en dehors de la Côte d'Ivoire, en lui permettant d'être désigné au poste de président de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (Aicesis).

Revenant sur le parcours de Charles Koffi Diby au sein du ministère des Affaires étrangères, Marcel Amon Tanoh a fait savoir que c'est le 22 novembre 2012 que le Président de la République Alassane Ouattara a fait appel à l'homme pour tenir les rênes de ce département ministériel.

Au moment où le gouvernement engageait le processus de la diplomatie économique. Succédant ainsi au ministred'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan Duncan, il va poursuivre les réformes initiées et contribuer ainsi au rayonnement du ministère des Affaires étrangères.

« Humaniste, courtois, je peux témoigner de l'excellente collaboration que nous avons eue alors qu'il était à ce poste. Une collaboration caractérisée par la confiance, la fraternité, le respect réciproque », précise-t-il.

Pour le ministre des Affaires étrangères, il a marqué en lettres d'or son passage à la tête de la diplomatie ivoirienne comme ce fut le cas au ministère del'Économie et des Finances.

Traduisant la reconnaissance de la famille au ministère des Affaires étrangères, Yao Sahi Kablan, porte-parole de la famille, a tenu à reconnaître l'affection de l'État de Côte d'Ivoire et de ses dirigeants à l'endroit du défunt. Comme illustration, il a souligné la présence constante du vice-Président à leurs côtés pour la préparation des obsèques et les hommages rendus à l'illustre personnalité par la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique et aussi par le ministère des Affaires étrangères.