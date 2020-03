Sénégal: Don de l'amicale des femmes de la présidence - Le centre psychiatrique de Thiaroye cible

L'Amicale des femmes de la Présidence de la République a procédé à la remise de dons en denrées alimentaires et de produits d'entretien à l'administration du centre psychiatrique de Thiaroye. Un don en appui au programme de prise en charge de la restauration des malades et de leurs accompagnants pour de meilleures qualités de repas et de l'hygiène dans le centre hospitalier.

C'est une action sociale menée par les femmes travaillant à la présidence de la République regroupées autour d'une amicale pour soutenir les malades internés et leurs accompagnants. En à croire Ndeye Fatou Sy, la présidente de l'amicale, le choix de l'hôpital se justifie largement : « C'est un hôpital qui a besoin de l'appui et de l'aide de tout le monde, c'est un hôpital qui reçoit des personnes vulnérables et notre objectif, en tant qu'amicale, est de se préoccuper des couches les plus défavorisées et cet hôpital en est un ». Non sans ajouter que « ce don n'aurait pas été possible sans l'aide du président de la République, à travers son secrétaire général en la personne de Mr le ministre d'Etat Boun Abdallah Dione ainsi que la direction des moyens généraux ».

Pour sa part, le directeur de l'hôpital s'est réjoui de ce don qui est venu a son heure. « Pour quelqu'un qui connait le fonctionnement d'un hôpital, c'est que les denrées alimentaires et les produits d'entretien sont très importants dans les prises en charge que nous faisons . Ce don que nous venons de recevoir sera mis à la disposition de la cuisine de l'hôpital, à la disposition de la comptabilité matière et cela va nous permettre d'améliorer les repas que nous servons à nos pensionnaires mais également d'améliorer l'hygiène dans l'hôpital car un hôpital se doit d'être irréprochable sur le plan de l'hygiène », a expliqué Mr Ousmane Seck Dame.

24 000 CONSULTATIONS ET PLUS DE 1600 PATIENTS HOSPITALISES PAR AN Le directeur de l'hôpital de Thiaroye plaide pour plus d'appui

« Nous sommes un hôpital où la prise en charge se fait dans la durée. Les patients que nous recevons, nous ne les traitons pas deux ou trois jours et après ils rentrent chez eux pour reprendre la vie active, c'est une prise en charge qui se fait dans le temps. Ce sont des mois parfois des années, on se retrouve des cas qui se traitent à vie. C'est vraiment important qu'on ait des gens qui nous appuient. L'Etat fait des efforts depuis l'année dernière, ce qui nous permis de mettre sur pied un laboratoire de référence, le service radiologie a démarré.

Grâce à l'appui de l'Etat, nous avons pu élargir un peu les prestations que nous sommes en train de faire mais nous savons que ce n'est pas encore suffisant. Il y a des besoins qui sont encore là », renseigne le directeur de l'hôpital qui poursuit sur les besoins : « Notre premier besoin est un besoin de personnel médical. On s'est rendu compte que la demande a fortement augmenté ces dernières années. Il nous faut plus de médecins pour répondre à cette demande. Ces dernières années, tous les médecins qui sont partis à la retraite ont été retenus, nous leur avons fait des contrats pour pouvoir satisfaire cette demande. Nous sommes encore en train de rechercher des médecins, également nous travaillons dans l'amélioration des conditions de travail », a dit le directeur qui soutient plus de 24 000 consultations ont été effectuées et plus de 1600 patients sont hospitalisés par an dans l'hôpital psychiatrique de Thiaroye