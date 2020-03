Afrique: Ligue des Champions - Jamal Sellami a la recette pour battre Mazembe à Lubumbashi

Après sa victoire à l'aller (2-0) sur Mazembe, samedi dernier au complexe sportif Mohammed V, le Raja de Casablanca s'est déplacé à Lubumbashi pour y disputer le quart de finale retour de la Ligue des Champions africaine, ce samedi.

Il y a eu le fâcheux épisode de Ben Malango qui, apparemment, n'a eu aucune conséquence sur le groupe. Ben Malango a bien fait le déplacement en RDC en compagnie de ses coéquipiers du Raja de Casablanca. Une énorme campagne a été lancée par les dirigeants du club congolais afin de pousser les supporters des Corbeaux à se rendre en masse au stade et soutenir leur équipe. L'entrée au stade est d'ailleurs gratuite. La motivation et la détermination du TP Mazembe, et même sa grandeur ne semblent intimider les Aigles Verts de Casablanca sûrs de leurs forces et de leurs atouts.

« C'est important pour nous de venir jouer ici avec un score du match aller qui nous est favorable. Mazembe est une grande équipe, mais le Raja a aussi des bons, des joueurs expérimentés, qui ont fait le CHAN, la Coupe du monde des clubs, et que nous croyons capables de gérer ce genre des matchs. Nous avons notre plan de jeu, que nous allons de mettre en place, et après on espère que ça va payer », a commenté Jamal Sellami, le coach des Verts.

Ce samedi, le Tout Puissant Mazembe et le Raja Casablanca croiseront le fer pour la sixième fois de leur histoire. Côté victoire, c'est le Raja qui domine avec trois succès dans ses bases dont le dernier, vendredi dernier, en quart de finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Pourtant, les chiffres sont trompeurs.