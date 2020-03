Tunisie: JSK | Nebli supplée Mhamedi - La valse continue ...

L'enfant du club, Nebli, est aux commandes de la Chabiba pour sauver les meubles.

La modestie des résultats de la Chabiba, notamment après la défaite de la Coupe face au CA (0-3), et les difficultés financières ont beaucoup influé sur le sort de Mehamdi qui n'est plus l'entraîneur des Aghlabides. Les dirigeants du club se sont penchés sur la recherche d'un entraîneur qui dirigera le groupe en prévision de la suite de la compétition.

Plusieurs entraîneurs tunisiens ou étrangers ont été convoités, mais les Aghlabides ont finalement engagé Noureddine Nebli, ancien joueur du club et ex-entraîneur de l'AS de Sébikha. Le choix du nouvel entraîneur est expliqué par l'autorité de Nebli et sa bonne connaissance de l'effectif et des conditions de travail à la JSK.

Les supporters aghlabides ont exprimé leur satisfaction pour ce choix, vu que l'enfant du club a réussi son travail avec l'équipe divisionnaire de Sébikha (L2). D'autres supporters estiment que Nebli possède des qualités pour réussir son défi malgré les difficultés et la piètre situation de l'équipe (huit défaites et plus de trente buts encaissés).

L'on se demande si le nouvel entraîneur Nebli pourra secouer le groupe et réussir sa mission de sauvetage de l'équipe.

Retrouver la sérénité

Le staff technique a entamé ses fonctions. La mission du coach Nebli ne sera pas facile. L'équipe a besoin de secousse morale et surtout de discipline pendant les entraînements et au cours des rencontres officielles. L'entraîneur aghlabide a demandé à ses protégés de rester vigilants et de garder la confiance en leurs qualités.

Les joueurs demeurent capables de montrer un rendement probant avec plus de travail. Et le président du club Mohamed Memni de souligner : «Nous avons appelé plusieurs anciens dirigeants pour renforcer la direction du club. Nous espérons que la désignation de Nebli redonnera l'équilibre au groupe. Il a une bonne connaissance du championnat et du club. Nous pensons qu'un entraîneur ambitieux avec un groupe respectable est capable de réussir dans la prochaine phase du championnat. Nous devons rester optimistes pour l'avenir avec le soutien de notre public».

Le comité de football a promis de verser un salaire et une prime généreuse en cas de victoire dès la reprise du championnat pour motiver les joueurs.