Angola: Nouveau logo officiel du Gouvernement angolais déjà en vigueur dans le pays

Luanda — Un nouveau logo officiel du Gouvernement angolais, qui présente la lutte contre la corruption et la bureaucratie dans le pays, a été lancé vendredi à Luanda.

Crée dans le but d'établir un modèle de communication administrative et d'identité visuelle du Gouvernement, ce symbole représente l'évolution, l'innovation, la modernité et le changement que le pays vit depuis septembre 2017.

La nouvelle identité visuelle remplace celle qui régnait depuis 2002, et dont la conception visait à signaler les travaux de reconstruction nationale qui s'effectuaient à travers le pays, au lendemain du 04 avril 2002, date du rétablissement de la paix en Angola.

Dans son mot de circonstance, le ministre d'Etat et chef de la Maison civile de la Présidence de la République a souligné que le nouvel emblème résultait de la perception de vivre une nouvelle ère, complexe et difficile, mais des changements qui s'imposent pour la naissance d'une société plus juste, dans le but de garantir un développement durable.

« C'est commun que dans le marketing politique les Gouvernements construisent une image, très souvent accompagnée d'un slogan, qui représente dans l'ensemble ce qu'il y a d'essentiel dans leur vision de gouvernance et leurs projets prioritaires », a ajouté Frederico Cardoso, lors de la présentation publique du nouvel Emblème Institutionnel du Gouvernement angolais, dont la cérémonie a eu lieu au Centre de presse « Anibal de Melo », situé en plein cœur du centre ville de Luanda.

Pour sa part, le ministre de la Communication sociale, Nuno Carnaval a souligné la nécessité de divulguer le nouveau symbole institutionnel, afin qu'il puisse exercer son influence sur le nouveau modèle de gouvernance.

Prônant la culture nationale, le ministre a dit que l'histoire victorieuse du pays se traduisait par un nouveau modèle de gouvernance basé sur un Etat de droit à citoyenneté de plus en plus inclusive.

Il y a lieu de signaler que la mémoire descriptive du dessin inclut « A », lettre initiale du nom Angola.

Peinte (en noir, rouge et jaune, couleurs du Drapeau national), cette lettre est la Représentation graphique du Gouvernement de l'Angola.