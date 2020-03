Tunisie: Commémoration aujourd'hui de l'Épopée de Ben Guerdane - Bravoure, fierté et reconnaissance

Le 7 mars 2016, les terroristes de Daech comptaient installer un émirat à Ben Guerdane, au sud du pays. En quelques heures, ils ont été réduits à néant grâce à la vigilance des forces armées et au soutien des habitants.

Les terroristes espéraient installer un émirat islamique relevant de l'organisation terroriste Daech à Ben Guerdane, gouvernorat de Médenine, au Sud de la Tunisie, en début de ce mois de mars 2016, mais ils ont été réduits à néant par les forces armées. Un élan de solidarité incroyable, il faut le souligner, émanant des habitants, a apporté le coup de grâce à ces criminels.

A l'aube du 7 mars 2016, les daechiens ont quitté la Libye et se sont introduits en catimini dans la ville pour retrouver leurs sbires à l'intérieur de la ville et former un front uni contre les forces armées. Lourdement armés, Ils espéraient créer une zone tampon au sud de la Tunisie, à l'instar de ce qui a été fait en Syrie et en Irak mais la vigilance des forces sécuritaires et militaires les a mis en échec et a fait avorter leur assaut lancé contre la caserne et les postes de police dans la ville.

Divisés en plusieurs groupes, les terroristes comptaient sur le soutien des combattants originaires de la région ( et aussi des habitants) mais n'avaient pas pris en compte le fait que les unités sécuritaires avaient été alertées quelques jours auparavant. L'effet de surprise a fait long feu. Ceci sans compter le grand soutien des habitants apporté aux forces armées durant les confrontations qui ont eu lieu. En quelques heures, on entendait les cris de victoire des habitants. Au final 36 terroristes ont été liquidés. 12 membres de nos forces armées ainsi que 7 civils sont tombés en martyrs durant les échanges de tirs. Plusieurs terroristes, dénoncés par les habitants, ont été arrêtés par la même occasion.

La Tunisie a remporté la bataille de Ben Guerdane grâce notamment à la vigilance de ses forces armées et surtout au courage et au soutien des habitants de la ville. Pour commémorer cette épopée qui en est à son quatrième anniversaire, le Président de la République s'est rendu à Ben Guerdane pour saluer les efforts déployés par toutes les unités armées dans le cadre de la lutte contre l'hydre du terrorisme.

Quatre ans après, la guerre contre le terrorisme continue dans le pays comme partout dans le monde d'ailleurs. Mais cette guerre doit s'accompagner par de grands efforts de développement dans tout le pays. Le Président Kaïs Saïed a prononcé un discours lors da sa visite à Ben Guerdane dans lequel il a salué ses habitants pour leur courage et le soutien apporté aux forces sécuritaires et militaires.

Depuis l'épopée de Ben Guerdane, un message très fort a été adressé aux groupes terroristes. La Tunisie n'est pas facile à prendre. C'est un pays qui a choisi le chemin de la démocratie et de la liberté.