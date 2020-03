Tunisie: Handball | Huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie - Un tour tronqué

Quatre matches (sur huit ) reportés à une date ultérieure

Le verre sera à moitié vide pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie dont les rencontres se dérouleront cet après-midi. En effet, pas moins de quatre matches (sur les huit programmés) ont été reportés à une date ultérieure, en raison de l'épreuve du championnat arabe des clubs vainqueurs de Coupe qui se tient en ce moment à Béni Khiar. Compétition à laquelle participent, comme on le sait, le CA et ESBK, ainsi que des joueurs prêtés par l'ESS, le SCM et le CSSE. Si la raison du report est compréhensible, on ne sait comment œuvrera la Ligue nationale et à quelles acrobaties elle devra s'adonner pour «dénicher» une date pour la programmation de ces rencontres en retard, alors que le calendrier du reste de la saison est déjà surchargé.

L'intérêt à Gremda

Contentons-nous, donc, pour aujourd'hui, de la moitié du gâteau qui ne vaudra que par la... tarte caramélisée qu'on ira chercher à Gremda. Là où les jeunes gladiateurs sfaxiens ,actuellement en verve et potentiellement très bien placés pour accéder en Nationale A, devront faire souffrir leurs hôtes de la classe de l'élite, en l'occurrence ceux de Ksour Essef. Un duel qui promet d'être équilibré et agréable à suivre. Surprise en vue? Optons plutôt pour le 50-50. Le match Téboulba-Menzel Horr fait partie, mais à un degré moindre, du même répertoire. Par contre, pour les deux parties restantes, nous sommes persuadés qu'elles ne poseront aucun souci pour l'ASH et l'EST qui joueront sur du velours, leurs adversaires, Arianais et Bizertins, devant plutôt se présenter pour apprendre.

Programme

Salle Zouaoui : EST -ASHA (arb. Atitallah-Ghariani )

Salle Hammamet :ASH -CAB (arb. Krichen-Makhlouf )

Salle Teboulba :AST -FSMH (arb. Frikha-Gargouri )

Salle Gremda : USG-CHKE (arb. Azzabi-Abdellatif )

Toutes les rencontres démarreront à 16h00