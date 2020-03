Ile Maurice: Incendie à Pailles - Fabrice Maurice «jonglait entre deux boulots pour pouvoir avancer»

Au domicile des Maurice à La Caverne, Vacoas, l'ambiance est tendue. Dehors, des collègues de Lab 51 ainsi que des membres de la direction, sont présents. Ceux qui l'ont côtoyé peinent à revenir sur les derniers moments qu'ils ont passés en compagnie de Fabrice (photo). Dans leurs regards, des questions qui resteront sans réponse. Ils ne cessent de se demander : «Comment ? Pourquoi ?»

Oui, pourquoi Fabrice ? Ce jeune plein de vie ne faisait que très rarement des heures supplémentaires. Pourquoi est-il resté en ce jeudi fatidique ? Effectivement, selon ses proches, Fabrice n'avait pas l'habitude de faire des heures supplémentaires et, jeudi, il les a prévenus qu'il allait rentrer plus tard que prévu. «On regardait Facebook quand on a vu qu'un incendie avait éclaté au Lab 51. On a tout de suite pensé à Fabrice et lorsqu'on l'a appelé, on n'a pas pu l'avoir. On a pris un transport pour venir jusqu'à l'hôpital et ce sont les policiers de l'hôpital Jeetoo qui nous ont informés qu'il était parmi les victimes», raconte Jean Hugues, le beau-frère de la victime.

Le jeune homme de 22 ans, qui devait fêter ses 23 ans le 29 mars, était employé par la société comme designer depuis trois ans. «C'était un vrai bosseur. Il jonglait entre deux boulots pour pouvoir avancer. C'était un jeune sans reproche», explique son beau-frère.