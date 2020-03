Angola: Le pays remercie le groupe ACP pour l'élection de Georges Chicoti

Bruxelles — Le ministre des Relations extérieures, Manuel Augusto, a remercié vendredi, à Bruxelles (Belgique), au nom du Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, pour le soutien apporté à l'élection de l'ambassadeur Georges Chicoti au poste de Secrétaire général de l'ACP.

Manuel Augusto a tenu ces propos lors d'un dîner offert aux représentants des États membres de l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et à la communauté diplomatique accréditée dans le Royaume de Belgique. "Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer, au nom du Président de la République d'Angola, João Lourenço, les remerciements les plus sincères du Gouvernement angolais, à tous les États membres pour la confiance accordée à l'un des fils de l'Angola", a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie angolaise a aussi salué les qualités et la longue expérience de l'ambassadeur Georges Chicoti, sur la scène internationale, se montrant convaincu qu'il aura la capacité de faire avancer les objectifs fixés par le 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement ACP, pour le quinquennat 2020-2025, qui a eu lieu à Nairobi, au Kenya. A Bruxelles depuis jeudi dernier, pour une visite de travail de deux jours, Manuel Augusto a déjà signé le nouvel accord de Georgetown, principal instrument de travail entre l'Union européenne (UE) et les ACP.

Le ministre a également rencontré le commissaire européen à la coopération internationale, Jutta Urpilainem, avec qui il a abordé les questions liées à l'attraction d'investissements étrangers pour promouvoir l'emploi, en particulier pour les jeunes. Manuel Augusto a finalement visité les locaux de l'ambassade d'Angola et le secteur consulaire.