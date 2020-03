Ile Maurice: Acquitté après trois ans de prison pour viol - «Je l'aime toujours et je veux me marier avec elle»

«Ce n'est pas facile d'oublier les trois années passées en prison. Mais j'ai gardé espoir que je serai un jour libre.» Accusé en 2016 par une jeune fille autrement capable, âgée de 18 ans, d'attentat à la pudeur et de viol, Jessan Nepaulsing, 32 ans, a obtenu le bénéfice du doute, le 3 mars, devant la cour intermédiaire. Cela, après avoir été incarcéré depuis janvier 2017. La raison de son acquittement : des incohérences sont à déplorer dans les témoignages fournis par la présumée victime, en cour. Fait surprenant, le jeune homme affirme toujours aimer celle qui l'a fait jeter en prison et il souhaite même se marier avec elle. Toutefois, cette arrestation, dit-il, a laissé des séquelles pour sa famille et sur lui. Nous les avons rencontrés.

Les faits remontent au 22 janvier 2016. Selon la plaignante, Jessan Nepaulsing, un aide-chauffeur habitant Mahébourg, l'aurait approchée à la sortie de ses cours, au centre de formation du MITD de la localité. Elle soutient qu'il l'aurait menacée avec un cutter, avant de lui faire subir des attouchements. Toujours selon elle, l'aide-chauffeur aurait récidivé cinq jours plus tard. «Il était 18 h 45. Je venais de quitter les cours. J'étais à la gare de Mahébourg, pour prendre le bus de Curepipe. Il m'a prise par le bras et m'a emmenée tout près d'un monument du front de mer de Mahébourg, avant de me violer.»

Des accusations qu'a démenties Jessan Nepaulsing. Le jeune homme a insisté sur le fait que c'est la jeune fille qui lui aurait demandé de la rencontrer, après avoir fait sa connaissance sur les réseaux sociaux. «C'est vrai que j'ai eu des relations sexuelles avec elle mais c'était avec son consentement», a-t-il dit à la police. Avant de préciser que ce n'était pas à Mahébourg mais au marché de Rose-Belle qu'ils auraient eu des rapports sexuels consentants. «C'est elle qui a choisi le lieu, pour que personne ne la voie», avait précisé Jessan Nepaulsing.

Revenant sur son arrestation en janvier 2017, l'ancien accusé se dit toujours affecté par ces épreuves. «Je me trouvais en compagnie de ma mère, à Castel, lorsque les policiers sont venus m'arrêter. Placé en détention par la suite, je n'avais pas bénéficié de liberté conditionnelle», confie Jessan Nepaulsing àl'express.«Je suis toujours moralement et physiquement affecté. J'avais même perdu espoir de recouvrer la liberté un jour. Mais mon avocat, Me Tony Gukhool, m'a promis que je sortirai de prison au plus vite.»

Comment s'est passée sa détention ? «J'ai dû effectuer des travaux en prison, pour que mon dossier soit irréprochable.» L'ancien accusé dit avoir toujours des sentiments pour la jeune fille qui lui a causé tant d'ennuis. Il estime qu'il n'y a aucune place chez lui pour de la rancœur contre elle. «Je l'aime toujours et je souhaite aller voir sa famille pour lui demander sa main. Je veux me marier avec elle.» Sa mère, Padmawtee Nepaulsing, 72 ans, dit avoir pleuré tous les jours que son fils a passé en prison. «Ma santé s'est détériorée depuis et je me suis inquiétée du sort de mon fils tous les jours.»