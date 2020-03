Sénégal: Impact du nouveau coronavirus sur les agendas politiques et citoyens - Covid-19 dicte sa loi

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) suspend toutes ses activités politiques jusqu'au 20 mars prochain, à cause du nouveau Coronavirus. Dans un communiqué, en date d'hier vendredi 6 mars, le Secrétaire général national du Pds, Abdoulaye Wade invite ses camarades et responsables du parti à s'abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde. Des mesures rigoureuses qui rejoignent celles prises par le chef de l'Etat, Macky Sall, tout comme certains hommes politiques, ainsi que les membres de la plateforme citoyenne "Noo Lank". Que dire des associations de la presse obligées de revoir leur agenda ?

L'épidémie du nouveau coronavirus, appelé Covid19, s'invite dans le champ politique et perturbe tous les programmes d'activité et de voyage. Après le chef de l'Etat, Macky Sall, qui a repoussé, au 5 avril prochain, sa «tournée économique» suivie d'un Conseil des ministres décentralisé à Matam, c'est au tour de l'ancien chef de l'Etat de revoir son agenda.

Dans une note parvenue à Sud quotidien hier, vendredi 6 mars, Me Abdoulaye Wade informe avoir «décidé de suspendre toutes ses réunions et autres rassemblements jusqu'au 20 mars 2020». Ne s'en limitant pas là, le "Pape du Sopi" a étendu ladite mesure au niveau de la base. Dans la note, il demande «aux militants, aux mouvements karimistes et aux sympathisants de surseoir à toute activité politique pendant cette période, en particulier les visites aux responsables nationaux à Dakar et départementaux, en attendant d'avoir plus de lisibilité sur la situation du fléau».

A l'image de son successeur qui a aussi demandé à ses ministres de ne pas effectuer de mission en dehors du territoire national, Me Wade a requis de ses responsables l'abstention de voyager en Afrique et dans le reste du monde pour des missions officielles ou politiques du parti. Il n'a pas manqué d'appeler à la vigilance et à la responsabilité de chacun et de tous pour circonscrire de manière efficace la propagation du virus dans le pays.

Décidément, l'épidémie du Covid-19 a quasiment chamboulé tous les programmes des hommes politiques. En effet, le leader du Grand parti (Gp), Malick Gakou a lui aussi décidé de suspendre ses activités politiques qui étaient prévues du 9 au 18 mars à Saint-Louis et Matam. Comme raisons, il avance l'argument de «l'impérieuse nécessité de prévenir et de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19». Il en est de même de l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye.

Dans une note parvenue aux rédactions, le 4 mars dernier, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) sursoit à toutes les manifestations notamment celles prévues pour la journée de la femme du 08 mars et la conférence publique sur la nouvelle monnaie «Eco» du 14 mars. Lui et ses camarades estiment que la situation sanitaire du pays leur impose de faire preuve de responsabilité et d'encourager le renforcement de la prévention. Les acteurs politiques ne sont pas les seuls à revoir leurs programmes. La plateforme citoyenne "Nio Lank" a suspendu ses manifestations. Pour autant, les camarades de Guy Marius Sagna informent que le collectif compte mener ses activités contre la hausse des prix de l'électricité, avait rapporté Daouda Guèye au micro de la Rfm.

Du côté de la presse aussi, les effets collatéraux du Covid-19 se sont fait sentir. L'Association nationale de la presse sportive (Anps) a aussi reporté à une date ultérieure, la randonnée pédestre qui était prévue le 14 mars prochain, en célébration de la quinzaine de la femme. Il en est de même de la Convention des jeunes reporters du Sénégal qui a annulé son programme de commémoration de la Journée internationale de la femme du 08 mars, à Saint Louis. Une journée internationale qui sera célébrée cette année, au Sénégal, sous le signe du Covid 19, qui a fait reporter toutes les manifestations de masse prévues demain, dimanche.