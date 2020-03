Congo-Brazzaville: CHU - Le comité de direction adopte plusieurs délibérations

A la suite d'une session extraordinaire tenue le 5 mars à Brazzaville, les administrateurs du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) ont approuvé les points relatifs à la politique des médicaments génériques, le projet médical priorisé, le budget initial 2020, la rémunération incitative et l'organigramme .

De la même manière, les administrateurs ont pris acte de l'harmonisation des comptes administratifs et financiers, exercice 2018, du CHU de Brazzaville, conformément aux réserves émises par la direction générale de la comptabilité publique lors de la vingt-quatrième session ordinaire du comité de direction du CHU.

En ce qui concerne le projet d'organigramme, le directeur général du CHU a été chargé, d'une part, du suivi de l'intégralité dudit organigramme dans le projet de révision des statuts de cet établissement en cours d'élaboration au ministère de la Santé, de la Population et de l'Intégration de la femme au développement et, d'autre part, de la définition de l'organigramme interne des différentes directions divisionnaires. Le directeur général a également donné des informations sur les dossiers en cours, notamment les laboratoires, la pharmacie et le recrutement.

Il faut signaler que, conformément aux orientations du gouvernement, la gestion des formations sanitaires est désormais axée sur les principaux piliers que sont : la gouvernance, la diversification de l'offre de soins et services de santé, la disponibilité du médicament et des dispositifs médicaux, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, la gestion des ressources logistiques, le système d'information, la démarche qualité et l'hygiène.

Clôturant les travaux, le président du comité de direction, le professeur Jean-Rosaire Ibara, a félicité les administrateurs pour leur sérieux au travail. Il les a vivement exhortés à faire que leurs comportements et agissements quotidiens se conforment aux orientations des autorités nationales, qui tiennent à maintenir cette institution au sommet de la pyramide de notre système de santé pour qu'il soit un outil de développement performant pour le pays.