Tunisie: Ligue des champions | Etoile-Wydad - Manche retour - Ce soir à Radès (20H00) - Prendre son courage à deux mains !

Kais Zouaghi tranchera en dernière minute sur le nom du gardien. Quant à Aymen Mathlouthi, il s'est contenté d'un rôle d'encadreur tout au long de la préparation.

C'est un casse-tête chinois qui turlupine l'entraîneur étoilé, Kaïs Zouaghi : quel gardien de but aligner ce soir ? C'est que ni Achref Krir ni Makrem Bediri (ce dernier a encaissé deux buts la semaine dernière à Casablanca) ne font l'unanimité. Ces deux gardiens de but sont sous les feux de la critique, n'étant jamais parvenus à convaincre. A chaque fois, l'un prend la relève à l'autre et, à chaque fois, l'un ou l'autre commet des erreurs qui coûtent des buts.

Il y a une semaine à Casablanca, Makrem Bediri n'a pas été aidé dans sa tâche par Omar Konaté. Le défenseur central a constitué le maillon faible de la chaîne étoilée et a causé sa perte. Un retard de deux buts à rattraper ce soir pour pouvoir se qualifier aux demi-finales de la Champions League.

Aux dernières nouvelles, Kaïs Zouaghi n'a pas encore décidé qui aligner dans les bois tout à l'heure. Makrem Bediri et Achref krir sont donc en ballottage et l'entraîneur tranchera en dernière minute.

L'infirmerie ne désemplit pas

La tâche de Kaïs Zouaghi ne sera pas facile d'autant que l'effectif est amoindri à cause des blessures. En effet, le staff technique n'a pas pu récupérer Zied Boughattas qui poursuit sa phase de remise en forme. Boughattas effectuera des tests médicaux au début de la semaine prochaine et est, de ce fait, déclaré forfait pour l'explication de ce soir.

Comme Konaté n'a pas fait l'affaire à Casablanca, c'est Bahaeddine Sellami qui sera titularisé pour épauler Saddam Ben Aziza dans l'axe central. Car même s'il a récupéré de blessure, Ammar Jmal n'est pas au meilleur de sa forme et le staff technique ne devra pas prendre de risque pour la santé du joueur à moins que Kaïs Zouaghi n'opte pour l'expérience de Jmal au détriment de la jeunesse de Sellami.

Il est à noter que Mohamed Haj Mahmoud est forfait pour cause de blessure, également.

Chikhaoui titulaire ?

Yassine Chikhaoui est complètement rétabli de blessure et s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers tout au long de la semaine. Tout laisse à croire que Yassine Chikhaoui sera titularisé ce soir, ce qui ferait perdre sa place à Firas Belarbi.

Le onze de départ étoilé devra être composé de Bediri ou Krir dans les bois. L'axe central sera formé de Ben Aziza et Sellami. Kechrida et Ben Ouannès évolueront comme latéraux droit et gauche. Ben Amor occupera le poste de pivot. Il sera épaulé dans sa tâche par Mohamed Methnani et Malek Baâyou. En attaque, Msakni et Chikhaoui ou Belarbi apporteront leur soutien à Coulibaly ou Laaribi, en pointe.

Bref, il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange qui s'offrent à Kaïs Zouaghi. Il alignera le même onze de départ à deux joueurs près. C'est que l'infirmerie ne désemplit pas, ce qui fait que l'équipe sera privée de la trêve hivernale durant laquelle elle a disputé ses matches de championnat en retard.

Ce soir, Kaïs Zouaghi sera face à son destin. Saura-t-il rattraper son retard et continuer le travail entamé par son prédécesseur en Champions League ? Son prédécesseur est parti dans le camp adverse et il a gagné la manche aller.

Qui remportera la manche retour et se qualifiera pour les demi-finales de la C1 africaine ? Attendons-voir !