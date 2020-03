Tunisie: Volleyball | play-off et play-out, 2e journée - CSS-EST - un plateau royal

Le Club Sfaxien veut s'emparer du fauteuil de leader alors que l'Espérance cherche l'échappée.

La seconde journée du play-off sera dominée par le face-à-face entre le leader l'Espérance de Tunis qui se déplacera à Sfax et le dauphin le Club Sfaxien. Du spectacle et de l'émotion en perspective. Les férus de volley-ball ne manqueront certainement pas une telle occasion pour vibrer sur le rythme d'un cocktail explosif en attaque et les actions les plus spectaculaires dans le reste des compartiments du jeu. Pour cette bataille à lourdes conséquences, les deux meilleures formations du moment se présenteront avec tous leurs atouts. Elles sont les candidates les plus logiques pour le sacre final. De toute façon, le play-off pourrait connaître son premier tournant. Les deux ténors seront sur leurs gardes et iront au charbon pour sortir indemnes de cette confrontation au sommet. L'EST cherche, à travers son déplacement difficile, l'échappée, synonyme d'un grand pas vers le titre. Le CSS attend l'occasion d'évoluer à domicile pour s'emparer du fauteuil de leader, ce qui va certainement lui donner des ailes pour le reste du parcours. L'esprit de groupe, la qualité du jeu et l'endurance mentale, autant d'atouts qui doivent permettre à l'un des deux protagonistes de sortir une rencontre de haute tenue.

L'Etoile du Sahel ira à Sidi Bou Saïd avec la ferme intention pour arracher sa première victoire au play-off au détriment de la Saydia pas tout à fait dans ses meilleures possessions.

Le COKélibia qui a bien entamé la course au titre fera le voyage à La Marsa pour rencontrer des Marsois avides de rachat. Ce duel s'annonce ouvert à toutes les possibilités.

Play-out : confirmation ou réhabilitation

Tout peut arriver dans les trois rencontres de la deuxième journée. Le leader du groupe, la Mouloudia de Bousalem, fera le déplacement au Cap Bon et devra se méfier des Aigles de Haouaria, capables de rebondir.

Les Aviateurs et les Télécoms de Sfax se rencontreront à La Soukra avec l'objectif de confirmer leur début étincelant et rassurer leurs supporters.

A Hammam-Lif, la rencontre entre le CSHLif et l'USTSfax s'annonce largement disputée et se dénouera sur de petits détails.

T.HAJLAOUI

Programme

Sfax

16h00 : CSS-EST (Ridène-Kouki)

Sidi Bou Saïd

16h00 : SSBS-ESS (Boudaya-Ben Chikha)

La Marsa

16h00 : ASM-COK (Garci-Soueïd)

Haouaria

18h00 : ASH-MSB (Ezzeddine-Ouafi)

Hammam-Lif

16h00 : CSHL-USTS (Hidri-Hajjam)

La Soukra

16h00 : TAC-Asts (Ben Youssef-Antebli)