Cote d'Ivoire: Décision du Président de ne pas briguer un 3e mandat - Les rois et chefs traditionnels saluent le courage politique du Chef de l'État

Au nom de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire (Cnrct-ci), Awlaé Tanoé Amon Paul Désiré, président du directoire, a lu une déclaration le 6 mars 2020, au siège de ladite institution à Yamoussoukro.

Dans cette déclaration, les membres de la Cnrct-ci remercient vivement SEM le Président de la République qui a élevé la chambre au rang d'institution de la République, en la dotant de son instrument essentiel d'action. Car à l'occasion du conseil des ministres du 26 février 2020, le gouvernement a bien voulu adopter le projet de loi organique portant attributions, composition et fonctionnement de la Cnrct-ci.

Le faisant, a-t-il indiqué, le Président Alassane Ouattara a traduit sa volonté de voir la chefferie traditionnelle jouer un rôle de choix dans la préservation de la paix, la consolidation de la cohésion sociale et l'enracinement profond de la démocratie, gages d'un développement économique durable.

L'actualité brûlante, en lien avec la décision du Chef de l'État de ne pas briguer un 3e mandat et de laisser la place aux jeunes générations, n'a pas échappé aux membres du directoire de la Chambre. « La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire salue la décision historique du Président de la République et lui exprime sa profonde gratitude pour tous les chantiers multiformes réalisés sous son leadership et qui nous ont ouvert les portes de l'émergence », a-t-il déclaré.

Le président du directoire a, en outre, ajouté que la Côte d'Ivoire tout entière retiendra la première tenue, le 5 mars 2020 à Yamoussoukro, de la réunion du Parlement ivoirien, sous sa forme de Congrès et l'adresse du Président de la République à la Nation qui y a été délivrée.

« En renonçant à se présenter à l'élection présidentielle à venir, il a rehaussé l'image de marque du pays en s'inscrivant dans la lignée restreinte des Hommes d'État africains qui ont montré qu'il est possible, en Afrique et de manière pacifique, de passer le témoin de la magistrature suprême. Une telle décision est à saluer », a-t-il relevé, avant de souhaiter tous ses meilleurs vœux pour l'avenir, tout en se réjouissant de sa volonté de continuer d'œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens.

Selon Awlaé Tanoé, grâce à sa vision et son engagement constant et diligent, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée sur l'échiquier continental et international.

Il a également déclaré qu'en cette année électorale, il est plus que nécessaire pour tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire de se rassembler autour de la Nation et de travailler main dans la main pour la paix, à travers des élections paisibles et sans violence.

« Nous, Rois et chefs traditionnels, poursuivrons sans relâche les efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale en vue de préserver les acquis de la Nation », ont promis les membres de la Cnrct-ci.

Il convient de noter que dans le souci de la préservation de la paix sur l'ensemble du territoire national, en cette année électorale, les membres du directoire de la Chambre ont bénéficié du 5 au 7 février 2020, d'un renforcement de capacités en matière de résolution des conflits.Cette formation initiée par N'zarama centre for peacebuilding a été financée par les États-Unis.