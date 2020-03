Congo-Brazzaville: Assistance - Le HCR lance un appel de fonds en faveur des refugiés en RDC

L'agence onusienne et ses partenaires sont à la recherche d'un financement de l'ordre de six cent vingt et un millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés congolais qui ont fui dans les pays voisins en quête de sécurité ainsi qu'à leurs communautés d'accueil.

A la Suite des conflits armés récurrents, des milliers de Congolais ont été contraints de fuir leur pays. Selon les statistiques du HCR, la RDC compte aujourd'hui plus de cinq millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont certaines ont été déracinées à plusieurs reprises. « Plus de deux millions de personnes ont été nouvellement déplacées au Nord et au Sud-Kivu, ainsi que dans les provinces de l'Ituri, au cours des dix-huit derniers mois », précise un communiqué de presse de cette institution onusienne.

Le HCR fait savoir, en outre, qu'un plan d'aide humanitaire (HRP) spécifique à la RDC a été lancé récemment, ciblant quelque huit millions de personnes dans le besoin à l'intérieur du pays. Outre ses propres réfugiés, la RDC continue d'accueillir plus de cinq cent mille réfugiés du Burundi, de la République centrafricaine, du Rwanda et du Soudan du Sud, qui ont fui leur pays en quête de protection internationale.

La crise en RDC demeure l'une des situations humanitaires les plus complexes et les plus prolongées d'Afrique. Des ressources additionnelles sont urgemment nécessaires pour venir en aide aux pays d'Afrique australe et de la région des Grands lacs qui accueillent plus de neuf cent mille réfugiés et demandeurs d'asile congolais. Les réfugiés de la RDC ont fui en quête de sécurité vers des endroits où les communautés d'accueil sont déjà sous pression et ne disposent que de faibles ressources.

Détérioration de la situation sécuritaire

La situation sécuritaire demeure fragile surtout dans les provinces de l'Est. Selon le HCR, des attaques violentes et récurrentes ont entraîné de nombreuses pertes en vie humaine et la destruction de communautés. « Dans l'est du pays, la situation sécuritaire se détériore et les civils sont de plus en plus souvent pris pour cible, tandis que des violations fréquentes des droits de l'homme continuent d'être perpétrées par divers groupes armés », annonce le HCR

En raison des violences, des dizaines de milliers de nouveaux réfugiés ont fui par-delà les frontières depuis début 2019. Bien que les pays d'Afrique australe et de la région des Grands lacs accueillent généreusement près d'un million de réfugiés et de demandeurs d'asile congolais, les ressources disponibles diminuent depuis quelques années et ne permettent pas de répondre suffisamment aux besoins en matière de protection, d'abris, de sécurité alimentaire, de santé et autres besoins élémentaires, ni de satisfaire aux normes minimales en matière d'action humanitaire. Dans de nombreux pays d'asile, les installations et les camps de réfugiés sont déjà à pleine capacité. Le soutien aux activités visant à assurer les moyens d'existence est limité, ce qui prolonge la dépendance des réfugiés à l'égard de l'aide humanitaire.