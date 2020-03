Sénégal: Chaleur diurne à l'intérieur du pays et brume humide à Dakar

Dakar — La chaleur diurne pourrait persister dans les régions de l'intérieur du pays au cours des prochaines 24 heures, et la visibilité diminuer légèrement à Dakar, dimanche au petit matin, annonce l'Agence nationale civile et de la météorologie (ANACIM).

Les prévisionnistes indiquent que le pic de température sera compris entre 38 et 43° C. La chaleur restera par contre moins sensible à Dakar et au Cap Skirring.

"La fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement ressentie sur le pays, surtout sur le littoral avec des minima de température qui varieront entre 17° C à Saint-Louis et 22° C au Cap Skirring."

L'ANACIM explique que la baisse de visibilité prévue à Dakar va résulter d'une brume humide attendue dimanche au petit matin.

Avec un ciel dégagé, la visibilité devrait être globalement bonne sur le reste du territoire national.

Les vents seront de secteur nord-est à est et d'intensité faible à modérée.