Congo-Brazzaville: Vie associative - L'ONG Sodios dresse le bilan de ses activités

L'association Solidarité, disponibilité des œuvres sociales aide et entraide (Sodios) a tenu son assemblée générale le 5 mars au cours de laquelle elle a présenté le bilan de ses activités réalisées en 2019 et fait la projection de celles à venir.

En quatorze ans d'existence, l'ONG Sodios est restée fidèle à son crédo, celle de sauver des vies, de redonner la dignité, l'espoir et la joie de vivre à travers la solidarité affirmée, l'amour et l'entraide pour autrui. L'ONG s'engage en faveur de l'enfance défavorisée, des orphelins, des veuves et des jeunes filles mères à qui elle apporte sans cesse soutien et assistance par la sensibilisation, l'information et la formation débouchant vers la formation qualifiante qui ouvre la voie aux activités génératrices de revenus. «Grâce à une équipe dynamique et formidable, nous avons remporté ces défis que nous espérons poursuivre afin de gagner le pari de toutes ces misères. D'où la raison de cette assemblée générale ouvrant ses portes aux différentes compétences et adhésions pour arriver finalement au résultat attendu », a dit Bernadette Bephangayahou Nzoungani en ouvrant les travaux.

Avec le potentiel humain constituant le facteur de réussite et d'efficacité, l'association Sodios a pu mener plusieurs activités en 2019 parmi lesquelles la mise en place de la boite à dons dans les différentes pharmacies de la ville, l'assemblée générale en vue de la décentralisation des activités, la création d'un cabinet d'ophtalmologie à Tchimbamba en partenariat avec le Dr Patricia Batchi Tome. Au cours de cette année, l'association Sodios a célébré les journées internationales des familles, de l'enfant africain, de la veuve, d'élimination des violences à l'égard des femmes sans oublier la journée internationale de la solidarité des associations et l'ouverture du centre de formation professionnel qualifiante des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, de la coiffure et du tourisme.

Cependant, L'association Sodios a condamné avec véhémence l'acte très répréhensible dont elle a été victime avec l'enlèvement à l'orphelinat « Lumière de l'espérance » d'un bébé admis audit centre et dénoncé le phénomène grandissant des enfants dits "Porte monnaie", que les parents utilisent pour quémander de l'argent devant les supermarchés ou les pharmacies. À la fin de l'assemblée générale, Bernadette Bephangayahou, présidente de l'association a présenté le nouveau bureau après son remembrement. Dans ce nouveau bureau remanié, elle est secondée par Joseph Bephangayahou comme vice président tandis que Trésor Destin Sayi est secrétaire générale-rapporteur. Louise Fouka occupe les fonctions de trésorière et Amédeé Mesmin Massengo est secrétaire général adjoint chargé de la communication et de l'action socioculturelle.