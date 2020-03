Tunisie: «Oiseaux-Tempête» en concert à Tunis à l'occasion de la sortie de «Tlamess» - Une occasion de vivre la musique du film

Créé en 2012 par les multi-instrumentistes Frédéric D. Oberland et Stéphane Pigneul, «Oiseaux-Tempête» est un collectif en constante évolution qui travaille la liberté d'improvisation, transcende les frontières et les cultures.

Après une récente sortie française, le tant attendu «Tlamess» (Sortilège), deuxième long-métrage du Tunisien Ala Eddine Slim, à qui l'on doit l'excellentissime «The last of us», sortira dans nos salles le 11 mars. A cette occasion, Hakka Distribution s'est associé à l'Institut français de Tunisie pour organiser un grand concert événement qui se tiendra le jeudi 12 mars à 20h00 à l'IFT, avec le groupe «Oiseaux-Tempête» à l'origine de la bande originale du film.

Créé en 2012 par les multi-instrumentistes Frédéric D. Oberland et Stéphane Pigneul, le groupe français est en constante évolution, travaillant la liberté d'improvisation, et transcendant les frontières et les cultures : du post ou free-rock, jazz-punk, à la musique avant-gardiste, électronique. Sensible aux expérimentations cinématographiques et aux matériaux d'expression artistique, le groupe embrasse toutes formes de collaborations, invitant régulièrement au studio et en tournée d'autres artistes pour créer une synergie dans la composition de leurs morceaux.

Frédéric D. Oberland (mellotron, synthés analogiques et guitare électrique), Stéphane Pigneul (système modulaire, synthétiseur analogique, basse électrique), Mondkopf (synthétiseur analogique et système modulaire), Jean-Michel Pirès (batterie percussions) seront au rendez-vous le 12 mars pour nous faire vivre la musique du film.

Acclamé par la critique (51e Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, BFI Londres, Viennale, Thessalonique TIFF, ADF Argentine, Genève GIFF, Rome Medfilm Festival, Marrakech International Film Festival... ), «Tlamess», avec au casting Abdullah Miniawy et Souhir Ben Amara, met en images S, un jeune soldat qui, après le décès de sa mère, se voit octroyer une permission d'une semaine. Il part au Sud et ne reviendra jamais. Dans le quartier populaire où il s'est réfugié commence alors une chasse à l'homme, qui finira par la fuite de S dans la montagne. Des années plus tard, F, une jeune femme qui vient de s'installer dans une luxueuse villa avec son riche mari, apprend qu'elle est enceinte. Un jour, F part se promener seule dans la forêt. Elle ne reviendra jamais.