Ile Maurice: Parlement - Cs règlements non respectés par les «honorables»

Zoom sur les Standing Orders, soit les règlements de la Chambre. Le speaker Sooroojdev Phokeer a hurlé son autorité contre l'opposition lors de la séance du vendredi 28 février, où le leader de l'opposition Arvin Boolell et Shakeel Mohamed ont été expulsés de la Chambre. Les points of order du leader de l'opposition et d'autres membres de la Chambre ont été balayés d'un revers de main.

Sooroojdev Phokeer a maintes fois réclamé l'article des Standing Orders sous lequel ces motions étaient faites. Le leader de l'opposition et des députés ont tous voulu faire aussi des personal explanations.

Dans les deux cas, les deux motions doivent être introduites selon les dispositions des Standing Orders. Le point of order est une motion sur un point soulevé et requiert une décision du speaker. Toutefois, il y a des modalités à respecter comme le fait que c'est le speaker qui accède à la requête. Surtout, après avoir fait son point, le membre de l'Assemblée nationale doit s'asseoir et ce point soulevé ne doit pas devenir source de débats ou dévier de son objectif.

Selon un ancien clerk de l'Assemblée nationale, lors des débats, les membres utilisent cette tactique pour faire valoir leurs points. Également pour le point of personal explanation, qui est en fait une motion que doit déposer à l'avance un membre de l'Assemblée nationale. Cette motion devra être validée par le speaker avant lecture lors d'une session du Parlement. Ce point of personal explanation ne peut être fait en s'adressant à la Chambre lors des débats.

Les parlementaires sont également soumis à une bonne conduite. Au sein de l'hémicycle, tout parlementaire doit avoir la permission du speaker pour être debout afin de poser une question ou faire une déclaration. Vendredi dernier, Shakeel Mohamed a traité le Deputy Prime Minister de «coward», soit de lâche. Le speaker lui a demandé de retirer ses propos. Après avoir retiré ce mot, le député est revenu à la charge avec le mot cowardly. Le speaker lui a demandé de retirer à nouveau ses propos, ce qu'il a refusé de faire avant qu'il ne soit expulsé.