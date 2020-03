Congo-Brazzaville: Global design action - L'appel à candidatures court jusqu'au 25 mars

Ouverte aux artistes depuis le 2 mars, la sollicitation leur offre l'opportunité de soumettre des propositions pour l'ensemble des événements prévus cette année autour du design à l'initiative de Tankila studio et Congo Design Arts (CDA) à commencer par la Kin design week en avril suivie des CDA Projects (Fashion Project, Design Project et Architecture Project) aux mois de juin et octobre.

Comme l'indique son nom, Global design action est un projet global qui aborde le design dans sa diversité. Il s'inscrit dans la continuité de la conférence « Design made in Kinshasa, Fiction ou réalité ? » tenue il y a trois ans, en janvier 2017, par Polyvart et CDA. L'appel à candidatures lancé le 2 mars constitue le point de départ de l'ouverture de l'initiative conjointe née de cette réflexion préliminaire murie par les designers Cédrick Nzolo et Jean-Jacques Tankwey Mulut.

Elle a fait suite à leur rencontre avec quelques designers de la ville le 28 février précédée par la conférence de presse tenue le 20 février où Cédrick Nzolo (Congo Design Arts) et Jean-Jacques Tankwey (Tankila studio) ont présenté les principales articulations du Global design action. C'est dans un premier temps en prévision de la Kin Design Week (Kindeswe), salon international du design mobilier et textile, que les artistes ont été invités à proposer leurs candidatures.

Événement de lancement du Global design action la Kindeswe va se tenir à l'Académie des beaux-arts, du 24 avril au 1er mai, sous la conduite du Tankila studio. Il est organisé dans la double ambition de « contribuer à la structuration du marché local » et de « la promotion de l'industrie du design mobilier et textile Made in Africa ».

Aussi, dans la première perspective, il est dès lors question de créer une synergie autour des quelques entreprises établies mais aussi en gestation. D'où l'organisation d'une série d'ateliers d'échanges entre designers locaux et internationaux au travers de formations en entrepreneuriat créatif, un partage d'informations et des ressources de sorte à établir les bases d'un réseau efficient à l'échelle continentale.

Par ailleurs, la Kindeswe prévoit aussi une exposition, question d'offrir une vitrine au savoir-faire des designers congolais, de la diaspora et étrangers. L'on note que, dans l'ensemble, la rencontre va se décliner en six activités : Kindeswe sala/ workshop, Kindeswe talks, Kindeswe yataso, Kindeswe tala tala, Kindeswe tonga et Kindeswe networking. À cet effet, l'événement espère être tout à la fois un lieu privilégié pour un rendez-vous d'affaires, favoriser le réseautage des artistes qui serve à promouvoir et célébrer l'innovation dans le domaine du design mobilier et textile.

De leur côté, les CDA projects entendent contribuer à développer les compétences des designers quitte à collaborer activement au renforcement de leurs capacités dans le but cette fois d'affirmer la créativité « Made in DRC ». Ce, à travers les différents échanges qui se tiendront en juin lors du CDA fashion project, le volet consacré à l'univers des métiers de la mode et le CDA design project, sur le design de surface, d'objets et la pratique de cet art caractérisé par une recherche esthétique et conceptuelle.

Mais aussi à l'occasion du CDA architecture project, le dernier rendez-vous du Global design action qui lui sera centré sur les propositions et réalisations des architectes et designers d'espaces. Il laissera libre cours aux projets portant sur la conception d'espaces, la conservation et valorisation du patrimoine architectural comme valeur créative. à ce titre, le CDA architecture project se propose de susciter un dialogue entre designers d'espaces, architectes et chercheurs autour de leurs visions sur les espaces bâtis et du vécu.