Congo-Brazzaville: Assainissement - Opération zéro affichage sauvage à Bacongo

L'administrateur-maire du deuxième arrondissement de Brazzaville, Simone Loubienga, a lancé cette initiative le 7 mars à l'occasion de la journée nationale de salubrité publique.

Pour le lancement de l'opération : « Objectif zéro affichage sauvage à Bacongo » le 1er samedi du mois de mars, l'administrateur-maire et ses équipes ont, entre autres, parcouru l'avenue de l'OUA et la Corniche où ils ont nettoyé les abri-bus jusqu'à l'ex-CCF. « Ces affiches salissent notre ville », a justifié Simone Loubienga qui compte poursuivre cette action dans les neuf quartiers de Bacongo.

En effet, elle n'est pas à sa première initiative. Car la mairie de Bacongo qui respectait la délibération du conseil départemental et municipal de Brazzaville, instituant chaque premier samedi du mois comme journée de propreté, a quelque peu inspiré le Premier ministre qui en a fait une journée nationale. Ceci en instituant l'opération de salubrité publique « Villes, villages et habitations propres », devant associer autour des autorités nationales le personnel des administrations publiques déconcentrées et décentralisées, des entreprises et établissements publics et privés, ainsi que les responsables de quartiers et villes.

Une implication saluée par la Coordination des associations et mutuelles du deuxième arrondissement de Brazzaville qui avait décerné, en juin dernier, un prix d'honneur à Simone Loubienga. « Madame le maire, votre engagement à l'implication de la salubrité et vos actions inédites au plan sanitaire sont des preuves tangibles et perceptibles à nos yeux. C'est un grand honneur et une grande fierté pour la population de notre arrondissement d'avoir exhumé la délibération municipale dans son contenu d'assainir notre arrondissement chaque premier samedi du mois. Et cela a suscité l'attention du Premier ministre, chef du gouvernement, qui en a pris une circulaire à cet effet », reconnaissait le président de cette plateforme associative, Théodore Malonga.