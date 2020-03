Congo-Brazzaville: Finances publiques - L'UDPS se lance dans la moralisation de ses cadres

Face aux allégations d'enrichissement rapide et illicite de certains de ses membres, précisément ceux qui sont dans les institutions politiques du pays, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a pris l'option de creuser cette piste pour en savoir un peu plus.

Il s'agit fondamentalement d'enquêter sur l'origine de la richesse des incriminés au regard des dénonciations d'enrichissements « illicites et scandaleux » qui accablent les nouveaux dirigeants. Plus d'un an après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, il en découle que l'UDPS compte désormais dans ses rangs de nouveaux riches dont plusieurs vivaient dans le dénuement le plus total avant leur nomination. Le parti de Tshisekedi veut enquêter et, éventuellement, sanctionner les coupables.

Ceci nécessite la constitution d'une commission d'enquête. Les membres de ladite structure ne sont pas encore connus, mais auraient tous des compétences juridiques. Reste à déterminer la durée des enquêtes. « Nous avons levé l'option de mettre en place une commission qui doit mener des enquêtes pour recevoir aussi certaines preuves, puisque nous ne pouvons pas faire semblant comme si on gérait notre propre boutique. Nous gérons la République. À quoi va servir la lutte pendant trente sept ans, si nous, on savait qu'une fois arrivés pouvoir, nous allons faire ce que nous avons critiqué hier », a indiqué le secrétaire général intérimaire de l'UDPS. Et d'ajouter que s'il s'avère, au terme de l'enquête, que des personnalités sont coupables, elles pourraient se voir retirer la confiance du parti. Et ceux qui auraient porté de fausses accusations pourraient se voir traîner en justice.

La logique de cette démarche, à en croire d'autres sources au sein du parti, consiste à assainir le parti en le débarrassant des brebis galeuses. Il s'agit de faire redorer au parti son blason terni notamment par plusieurs scandales financiers impliquant ses membres œuvrant dans les institutions. « Si nous constatons, à partir des enquêtes que telle ou telle personne est incriminée, ou soit telle a dénoncé injustement, nous serons obligés de tirer toutes les conséquences possibles pour faire respecter la dignité de tout un chacun. On doit aller jusqu'au bout avec cette logique pour servir d'exemple », a ajouté Augustin Kabuya.