Ile Maurice: Livre - Le Dr Maurice Itous-Ibara publie Big-Bang à magnons et réchauffement climatique

Cet ouvrage de quarante-cinq pages, paru aux éditions Sciences et arts, est le Tome 2 de Physique à magnons. Il parait après Biologie magnétique, science de la vie Tome 1 ; et Physique à magnons ou physique des énergies renouvelables Tome 1.

La brochure Big-Bang à magnons et réchauffement climatique est constituée de trois chapitres. Le premier chapitre, présente : Le Big-bang à magnon ; le deuxième chapitre présente : le Projet mondial de lutte contre le réchauffement climatique ; et le troisième chapitre : Les naturo-technologies, qui permettent la mise en exergue de nouvelles technologies du pétrole renouvelable (NTIC-PR).

Le Big-Bang à magnons et réchauffement climatique démontre comment l'univers est né à travers le pétrole renouvelable en tant que supra-magnétisme ou supra-énergie, et présente le projet mondial de règlement climatique. Le pétrole renouvelable est responsable de l'existence des galaxies, nébuleuses, constellations, amas planétaires, voies lactées, systèmes solaires, et vit dans tous ces éléments. Il brûle au quotidien et fait la brillance de ces éléments, fait émaner l'énergie solaire, les trois règnes de la nature : végétal, minéral, animal.

C'est quoi la physique à magnons ?

La physique à magnons est la science des particules vitales et des atomes vitaux. Ce sont ces particules qui deviennent des cellules dites cellules magnétiques une fois que ces particules pénètrent les êtres vivants. C'est une science qui permet à l'homme de recréer le naturel. Avec la physique à magnons, l'homme peut récréer les cellules vitales qu'il s'agisse des minéraux, des végétaux, ou des animaux.

L'objet de la physique à magnons pour ce chercheur, qui pense que le troisième millénaire est bien celui de l'Afrique, est d'étudier à fond les particules vitales, et atomes vitaux, de déceler leurs origines, leurs caractéristiques et leurs comportements face aux êtres vivants.

Cette place est primordiale du fait que le pétrole renouvelable primordial qui émergea de l'explosion gigantesque du magnon originel est source de la création de l'univers, ce que nous appelons : Big-bang à magnons. A quel niveau ce pétrole renouvelable peut-il permettre de lutter contre le réchauffement climatique et comment peut-il agir pour la protection de l'environnement ?

Au commencement de l'univers, il y a une particule de magnons originelle dont les martaux A et B collisionnèrent pour produire le pétrole à magnons ou pétrole renouvelable des origines (élément inflammable primordial ayant fait de ce magnon originel une particule de feu toute chaude et qui explosa rapidement au temps zéro), il y a 12,5 milliards d'années. C'est le Big-bang à magnons. Température d'explosion : 1.300.000.000 degrés Celsius.

Qui est Maurice Itous-Ibara ?

Maurice Itous-Ibara, président de l'Académie des Sciences et des arts du Congo (ASAC) organisateur de la première révolution scientifique et industrielle de l'Afrique cas du Congo le 19 novembre 2018, il est chercheur en physique-chimie-biologie, inventeur de la physique-chimie à magnons et biologie Armées congolaises et Pr de Marketing publicitaire à l'Université Marien Ngouabi, il est Dr en sciences de gestions axées sur l'environnement ; il a soutenu sa thèse sur le thème : « Eco-publicité et dynamique de la structure du marché des produits de consommation de masse au Congo : l'Agent écologique intelligent ».

Cet agent est bien sûr celui qui consomme les produits, les énergies en connaissance de cause, par la préservation de l'environnement. Il est détenteur du prix du premier inventeur au monde du pétrole de laboratoire et lauréat du prix du premier inventeur au monde du pétrole de laboratoire, lauréat du prix triomphe d'honneur et de mérite offert par le réseau de journalistes et communicateurs pour la promotion et l'émulation du citoyen.