Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Les dames de la SNPC font un don à la maison d'arrêt

Le personnel féminin de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a remis de vivres et non-vivres aux personnes incarcerées à la maison d'arrêt de la ville océane. La don a été réceptionné par le commandant Florent Marius Octave, directeur de cette structure.

Composé de sacs de riz, des cartons de spaghetti, de poulets, de tomate, des bidons d'huile, des boites de conserve, de non-vivres et du materiel de bureau pour l'adminstration, ce don vient à point nommé, selon le commandant Florent Marius Octave Obonga qui a souhaité sa pérennisation. « L'initiative des femmes de la SNPC est louable. Et si bon nombre d'entreprises paraétatiques ou privés volaient au secours à cette administration carcérale, notamment de nos concitoyens en détention, dans une phase essentiellement conjoncturelle à cause de la crise mondiale, c'est un satisfecit, je suis très content car cela vient combler tant soi-peu nos attentes », a-t-il déclaré.

Après l'accomplissement de leur action, les femmes de la SNPC se sont dites très satisfaites d'avoir réalisé un geste d'amour. « Nous avons l'habitude de faire les dons pendant les fêtes de 8 mars dans les maternités, les hôpitaux. Mais, cette année, nous avons pensé à la maison d'arrêt. Quand nous sommes venues visiter la structure, le directeur chargé des affaires sociales nous a dit qu'ils étaient dans le désarroi. Après cette action, nous avons les sentiments d'avoir comblé un vide et nous sommes heureuses qu'il soit content de notre geste», a indiqué, Danielle Dinga Mboualé, contrôleur de gestion à la SNPC et déléguée du personnel.

Pour la fête 8 mars, Danielle Dinga Mboualé a précisé : « Le 8 mars n'est pas la fête du pagne, mais un moment de s'asseoir pour faire le bilan de la lutte des femmes pour l'égalité. Il s'agit de regarder ce qu'on a déjà fait et réaliser et ce qui reste à faire .» Prenant la parole à son tour, le chef d'établissement SNPC Pointe-Noire, Chritian Mabiala, a noté que ce sont les femmes qui ont eu l'idée de faire un don à la maison d'arrêt non seulement pour les prisonnier mais aussi à l'endroit de l'administration pour améliorer les conditions de travail en leur offrant deux bureaux et des chaises. «C'est un geste tout à fait généreux du personnel féminin de la SNPC », a-t-il dit. Avant de quitter la structure carcérale, les bienfaitrices ont exhorté les femmes incarcerées. Elles leur ont demandé de prier et de garder l'espoir de retrouver leur liberté un jour.