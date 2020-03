Congo-Brazzaville: Environnement - Didace Pembe note l'inopportunité d'une politique forestière

Le député national et président de l'Alliance des écologistes congolais (AECO-les Verts) conseille, à la place, la mise en application du code forestier.

Dans une interview accordée en début du week-end au site Green RDC, le député national et président de l'Alliance des écologistes congolais (AECO-les Verts), Didace Pembe Bokiaga, trouve inopportun l'élaboration d'une politique forestière nationale pendant que le code forestier existe déjà et souffre d'un manque d'application.

Rappelant l'atelier de l'élaboration de la politique forestière nationale tenu du 5 au 6 mars 2020, dont le principal objectif a été de contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière dans le pays, cet ancien ministre de l'Environnement dit : «J'encourage l'initiative. cependant, je pense que l'arsenal juridique congolais a suffisamment traité de la problématique forestière ». Certes, a-t-il indiqué, il faut des mises à jour, mais l'application du Code forestier peut, à elle seule, remédier à un grand nombre de problèmes que connaît le secteur du bois en RDC.

L'encadrement du secteur forestier

L'ancien ministre chargé de l'Environnement et président des Verts congolais propose, comme pistes de solution, l'encadrement du secteur forestier. Didace Pembe conseille notamment l'octroi des permis de coupe artisanale, mais également la création d'une corporation des coupeurs artisanaux permettant de réglementer ou de réguler ce secteur. Pour le député national et président de l'AECO-les Verts, en effet, la conservation des forêts de la RDC ne doit pas être un frein pour le développement du pays. « Il faut une exploitation rationnelle de ces ressources en vue de générer des emplois et participer à la lutte contre la pauvreté », a-t-il insisté.

Le ministère de l'Environnement et Développement durable avait lancé, le mercredi 4 mars, à Béatrice Hôtel les travaux d'élaboration de la politique forestière nationale. Le gouvernement congolais a indiqué qu'il était inconcevable que le pays, avec plus de 60% de superficie du deuxième massif forestier, ne puisse disposer d'une politique forestière. C'est ainsi qu'avec l'aide de la coopération japonaise et allemande, le ministère a réuni tous les acteurs du secteur de l'environnement pour élaborer ce document.