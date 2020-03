Congo-Brazzaville: Loisirs - Le terrain de basketball de l'EMPGL réhabilité

Le ministre de la défense nationale, Charles Richard Mondjo, a inauguré le 7 mars le terrain de basketball réhabilité à l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL).

Les travaux de réfection de cette plateforme sportive ont été exécutés en cent-vingt jours, pour un coût de quarante-trois millions de francs CFA. Ils ont été réalisés par une entreprise congolaise, le Groupement LB Services. Les opérations ont porté sur le terrassement, la construction de la plateforme proprement dite, le revêtement avec marquage et traçage à l'aide d'une peinture spéciale, l'électricité, l'acquisition, la pose des panneaux modernes et la réalisation des banquettes.

« Cette opération bien menée à son terme, permet aujourd'hui à l'EMPLG de disposer désormais d'une infrastructure de très bonne qualité, qui galvanise les prouesses des joueurs, et à partir de laquelle, nous en sommes sûrs, les jeunes enfants de troupe écriront, à l'instar de leurs anciens et très illustres anciens, de nouvelles pages du basketball au niveau des compétitions scolaires et universitaires, de l'association sportive Inter Club et pourquoi pas de l'équipe nationale », a déclaré le directeur général de l'équipement des Forces armées congolaises (FAC), le général de brigade, Ambroise Mopendza.

Le commandant de l'EMPGL, le colonel Raphaël Goubou, a pour sa part demandé aux enfants de troupe d'oublier l'état piteux dans lequel ce terrain est resté pendant plusieurs années. « Ainsi, notre terrain fait partie de ceux qui ont été retenus pour abriter les championnats départementaux de basketball ainsi que les jeux sectoriels et départementaux de l'ONSSU aux quels nos équipes juniors et cadets sont engagées. Cette inauguration est donc la bienvenue et encourage davantage les enfants de troupe à améliorer leurs performances sportives », a-t-il ajouté.

Rappelons qu'il y a eu quelques matchs d'exhibition ont été disputés. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï.